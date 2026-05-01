قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

توريد 183 ألف طن قمح للشون والصوامع بالوادي الجديد

منصور ابوالعلمين

سجّلت محافظة الوادي الجديد، ارتفاعا جديدا في إجمالي كميات القمح الموردة خلال موسم حصاد 2025 / 2026، لتصل إلى 183 ألفًا و631 طنًا و905 كيلو جرامات، ضمن أعمال التوريد الجارية بمواقع التخزين والصوامع داخل المحافظة وخارجها.

كميات التوريد داخل وخارج المحافظة

وقال الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، إن إجمالي كميات القمح الموردة داخل المحافظة بلغ 56 ألفًا و71 طنًا و518 كيلو جرامًا، بينما وصلت الكميات الموردة خارج المحافظة إلى 136 ألفًا و500 طن و387 كيلو جرامًا.

مساحات القمح والحصاد

وأوضح المرسي أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح على مستوى المحافظة بلغ 412 ألفًا و706 أفدنة، فيما جرى حصاد 111 ألفًا و700 فدان حتى الآن، مع استمرار أعمال الحصاد بمختلف المراكز والقرى.

صومعة العوينات في المقدمة

وأشار مدير زراعة الوادي الجديد إلى أن صومعة العوينات تصدرت جهات الاستلام بإجمالي 28 ألفًا و496 طنًا و450 كيلو جرامًا، تلتها شون مطاحن مصر الخارجة بإجمالي 25 ألفًا و936 طنًا و910 كيلو جرامات، فيما استقبل بنك التسليف 538 طنًا و158 كيلو جرامًا، وبلغت كميات التقاوي الموردة نحو 1100 طن.

تيسير إجراءات الاستلام

وأكدت مديرية الزراعة استمرار تيسير إجراءات الاستلام للمزارعين، وتقديم الدعم اللازم خلال موسم التوريد، مع متابعة يومية لحركة النقل والتخزين للحفاظ على جودة المحصول وتحقيق المستهدف.

محصول القمح

شهدت محافظة الوادي الجديد خلال السنوات الأخيرة توسعًا ملحوظًا في زراعة محصول القمح، في إطار خطة الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مستفيدة من المساحات الزراعية الشاسعة والمشروعات القومية للاستصلاح الزراعي بالمحافظة. وتُعد مراكز الخارجة والداخلة والفرافرة من أبرز المناطق المنتجة للقمح، حيث يعتمد المزارعون على نظم الري الحديثة والتقاوي المحسنة لزيادة الإنتاجية.

وتحرص الجهات التنفيذية بالمحافظة سنويًا على تجهيز مواقع التخزين والصوامع ونقاط التجميع قبل بدء موسم الحصاد، مع توفير التسهيلات اللازمة للمزارعين لتوريد المحصول بسهولة ويسر. 

كما تُتابع مديريات التموين والزراعة عمليات التوريد بشكل يومي، لضمان انتظام استلام الأقماح المحلية وفقًا للأسعار التي تحددها الدولة لتشجيع الفلاحين على زيادة معدلات التوريد.

ويُعد محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية المهمة في الوادي الجديد، نظرًا لملاءمة الظروف المناخية والتربة الصحراوية لإنتاجه بجودة مرتفعة، الأمر الذي جعل المحافظة ضمن المحافظات الواعدة في دعم احتياطي القمح المحلي. كما أسهم مشروع “الدلتا الجديدة” والتوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية في زيادة الرقعة المزروعة بالمحصول خلال الأعوام الماضية.

وتسعى الدولة إلى رفع كفاءة منظومة التخزين من خلال إنشاء صوامع حديثة وتقليل الفاقد أثناء النقل والتخزين، إلى جانب تقديم الدعم الفني والإرشادي للمزارعين، بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيًا من القمح، باعتباره أحد أهم المحاصيل المرتبطة بالأمن الغذائي للمواطنين.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد توريد قمح

