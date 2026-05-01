قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على 7 رجال وسيدتين يستغلون 13 طفلا في أعمال التسول بالجيزة
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر الآن
موعد صلاة الجمعة اليوم.. مواقيت الصلاة 1 مايو 2026
جيش الاحتلال: دمرنا مقار قيادة ومبان عسكرية لحزب الله في جنوب لبنان
بمناسبة اليوم العالمي للعمل.. 72.8% من إجمالي المشتغلين بأجر يعملون بشكل دائم خلال 2025
حدث قبل قمة الزمالك.. لوك زيزو وتصرف مثير لعبدالله السعيد وتهديد لـ الأهلي
قبل القمة 131.. تفوق تاريخي أهلاوي أمام الزمالك قبل ديربي القاهرة
ناقد: قمة الأهلي والزمالك تعيد رسم خريطة الدوري المصري بالكامل
وزير الصناعة: إلزام المصانع الجديدة بتوفير 25% من الكهرباء بالطاقة الشمسية
مصرع شابين في تصادم دراجة بخارية وسيارة نقل بالشرقية
القمة 132.. إرشادات لقاء الزمالك والأهلي وأبواب دخول الجماهير
الطرق البديلة بعد غلق طريق مصر أسوان الزراعي الغربي لمدة 10 أيام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

هل نقترب من الخلود؟.. علماء يتحدثون عن “كسر الزمن” وإطالة عمر الإنسان إلى ما لا نهاية بحلول 2029

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

في ظل التسارع للتطور العلمي والتكنولوجي، لم تعد فكرة إطالة عمر الإنسان مجرد حلم خيالي، بل أصبحت موضوعاً جدياً للنقاش داخل الأوساط العلمية. وبينما يواصل العلماء تحقيق إنجازات مذهلة في مجالات الطب والذكاء الاصطناعي، ظهرت توقعات جريئة تشير إلى إمكانية التحايل على الزمن نفسه، وربما الوصول إلى مرحلة يعيش فيها الإنسان إلى ما لا نهاية.

مفهوم “الإفلات من تقلبات العمر”

يرتكز هذا الطرح على مفهوم علمي يُعرف بـ”الإفلات من تقلبات العمر”، وهو مصطلح يشير إلى مرحلة مستقبلية يصبح فيها التقدم العلمي قادراً على زيادة متوسط عمر الإنسان بمعدل يفوق مرور الزمن ذاته. بمعنى آخر، إذا كان الإنسان يكتسب عاماً من العمر كل سنة، فإن التطور الطبي قد يمنحه أكثر من عام إضافي في نفس الفترة، ما يؤدي نظرياً إلى إطالة غير محدودة للحياة.

هذه الفكرة تعني ببساطة أن الإنسان لن يشيخ بالطريقة التقليدية، بل قد يتمكن من “استعادة” الوقت، وكأن الزمن يسير بشكل أبطأ بالنسبة له. ورغم أن هذا السيناريو يبدو أقرب إلى أفلام الخيال العلمي، إلا أن بعض العلماء يرون أنه قد يصبح واقعاً خلال عقود قليلة.

راي كرزويل.. توقعات جريئة لمستقبل قريب

من أبرز المدافعين عن هذه الرؤية عالم المستقبليات والحاسوب راي كرزويل، الذي عمل سابقاً في شركة جوجل. كرزويل يرى أن البشرية تقترب بسرعة من هذه النقطة الفاصلة، بل ويذهب إلى أبعد من ذلك بتحديد إطار زمني واضح، حيث يتوقع أن يتحقق هذا التحول بحلول عام 2029.

وبحسب رؤيته، فإن التقدم في مجالات الطب الحيوي والتقنيات الرقمية سيجعل الإنسان قادراً على زيادة عمره بوتيرة أسرع من مرور السنوات، وهو ما قد يمنح بعض الأفراد فرصة للعيش لفترات غير محدودة. ويؤكد أن هذه القفزة لن تكون نتيجة اكتشاف واحد، بل ثمرة تراكمات علمية متسارعة.

دور الابتكار الطبي والتكنولوجي

يشير تقرير نشره موقع Popular Mechanics إلى أن الفكرة تستند إلى التطورات الهائلة في الطب والتكنولوجيا، والتي بدأت بالفعل في تغيير مفهوم العمر المتوقع. فاليوم، لم يعد الهدف فقط علاج الأمراض، بل تأخير الشيخوخة نفسها.

ويضرب كرزويل مثالاً بسرعة تطوير لقاحات فيروس كورونا، حيث تم تحليل كم هائل من البيانات الجينية خلال فترة زمنية قصيرة، مما ساهم في إنتاج لقاح خلال أشهر قليلة. هذه القفزة، برأيه، تعكس الإمكانات المستقبلية الهائلة، خاصة مع دخول تقنيات مثل المحاكاة البيولوجية والذكاء الاصطناعي إلى مجال الطب.

بين الواقع والخيال.. هل الخلود ممكن؟

رغم جاذبية هذه التوقعات، فإنها لا تخلو من الجدل. فحتى مع التقدم الكبير في متوسط العمر المتوقع يظل الفرق واضحاً بين إطالة العمر وتحقيق الخلود. زيادة متوسط الأعمار لا تعني بالضرورة أن الإنسان سيعيش إلى الأبد، بل قد تعني ببساطة تحسين جودة الحياة لفترة أطول.

سجل من التوقعات الدقيقة

ما يمنح كرزويل قدراً من المصداقية هو تاريخه الطويل في التنبؤ بالتطورات التكنولوجية. فقد سبق له توقع انتشار الحواسيب المحمولة، وظهور شبكات الإنترنت اللاسلكي، وتطور الحوسبة السحابية، بل وتنبأ أيضاً بتفوق الحاسوب على بطل العالم في الشطرنج، وهو ما تحقق بالفعل في تسعينيات القرن الماضي.

هذا السجل يجعل البعض يأخذ توقعاته الحالية بجدية أكبر، رغم ما تحمله من طابع مستقبلي جريء.

 

في الختام، تبقى فكرة إعادة الزمن إلى الوراء وإطالة عمر الإنسان إلى ما لا نهاية واحدة من أكثر القضايا إثارة في عصرنا الحديث.

قد لا يتحقق الخلود في المستقبل القريب، لكن المؤكد أن العلم سيواصل دفع حدود الممكن، وربما يمنح الإنسان سنوات إضافية لم يكن يحلم بها من قبل. أما ما إذا كان الزمن نفسه سيخضع لإرادة البشر، فذلك سؤال لا تزال إجابته معلقة بين المختبرات وخيال العلماء.

الذكاء الاصطناعي غوغل كوفيد الحمض النووي التكنولوجيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

900 جنيه زيادة.. أسعار الذهب اليوم ترتفع في 24 ساعة

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 1 مايو 2026.. الفراخ بكام النهارده؟ والبانيه يواصل الارتفاع

الام والطفلة

صرخة أم تهز القلوب: ابنتي في خطر اختفت وهي خارجة من الحضانة ولا أعرف مكانها

الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة

سافر بالباسبور فقط.. قائمة الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة

ترامب

إدارة ترامب تعلن انتهاء حرب إيران وسط جدل قانوني مع الكونجرس

بسمة وهبة

زحام غير مسبوق على عيش الشعير.. بسمة وهبة: البيع بقى بنظام أرقام وانتظار زي التطبيقات

محمود صلاح

مضى للأحمر.. تفاصيل مفاوضات الأهلي مع محمود صلاح

الطفلة الصغيرة

شنطة هدوم ولعب.. أم تترك طفلتها بالشارع والأب يستلمها من الشرطة بالعمرانية

ترشيحاتنا

سيارة جيلي EX2 الكهربائية الجديدة

سعر جيلي EX2 الكهربائية الهاتشباك في السعودية.. صور

بولستار 4 موديل 2026 الكهربائية

بولستار 4 الكهربائية 2026 تظهر لأول مرة

سيارة اودي Q4 موديل 2027 الفيس ليفت الجديدة

مواصفات اودي Q4 موديل 2027 الفيس ليفت .. شاهد

بالصور

حبيبة الملايين.. آودي تودع أرخص سياراتها للأبد

آودي
آودي
آودي

صدمة للملايين.. نيسان تودع 11 سيارة للأبد وتوقف إنتاجها

نيسان
نيسان
نيسان

حلقات The Voice Kids تدخل المرحلة الحاسمة.. تفاصيل

The Voice Kids
The Voice Kids
The Voice Kids

فيديو

أروى جودة

بياكل كوارع ومش بيحب الملوخية.. أروى جودة تكشف أسرار حياتها الزوجية لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد