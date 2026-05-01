هل نقترب من الخلود؟.. علماء يتحدثون عن “كسر الزمن” وإطالة عمر الإنسان إلى ما لا نهاية بحلول 2029

في ظل التسارع للتطور العلمي والتكنولوجي، لم تعد فكرة إطالة عمر الإنسان مجرد حلم خيالي، بل أصبحت موضوعاً جدياً للنقاش داخل الأوساط العلمية. وبينما يواصل العلماء تحقيق إنجازات مذهلة في مجالات الطب والذكاء الاصطناعي، ظهرت توقعات جريئة تشير إلى إمكانية التحايل على الزمن نفسه، وربما الوصول إلى مرحلة يعيش فيها الإنسان إلى ما لا نهاية.

مفهوم “الإفلات من تقلبات العمر”

يرتكز هذا الطرح على مفهوم علمي يُعرف بـ”الإفلات من تقلبات العمر”، وهو مصطلح يشير إلى مرحلة مستقبلية يصبح فيها التقدم العلمي قادراً على زيادة متوسط عمر الإنسان بمعدل يفوق مرور الزمن ذاته. بمعنى آخر، إذا كان الإنسان يكتسب عاماً من العمر كل سنة، فإن التطور الطبي قد يمنحه أكثر من عام إضافي في نفس الفترة، ما يؤدي نظرياً إلى إطالة غير محدودة للحياة.

هذه الفكرة تعني ببساطة أن الإنسان لن يشيخ بالطريقة التقليدية، بل قد يتمكن من “استعادة” الوقت، وكأن الزمن يسير بشكل أبطأ بالنسبة له. ورغم أن هذا السيناريو يبدو أقرب إلى أفلام الخيال العلمي، إلا أن بعض العلماء يرون أنه قد يصبح واقعاً خلال عقود قليلة.

راي كرزويل.. توقعات جريئة لمستقبل قريب

من أبرز المدافعين عن هذه الرؤية عالم المستقبليات والحاسوب راي كرزويل، الذي عمل سابقاً في شركة جوجل. كرزويل يرى أن البشرية تقترب بسرعة من هذه النقطة الفاصلة، بل ويذهب إلى أبعد من ذلك بتحديد إطار زمني واضح، حيث يتوقع أن يتحقق هذا التحول بحلول عام 2029.

وبحسب رؤيته، فإن التقدم في مجالات الطب الحيوي والتقنيات الرقمية سيجعل الإنسان قادراً على زيادة عمره بوتيرة أسرع من مرور السنوات، وهو ما قد يمنح بعض الأفراد فرصة للعيش لفترات غير محدودة. ويؤكد أن هذه القفزة لن تكون نتيجة اكتشاف واحد، بل ثمرة تراكمات علمية متسارعة.

دور الابتكار الطبي والتكنولوجي

يشير تقرير نشره موقع Popular Mechanics إلى أن الفكرة تستند إلى التطورات الهائلة في الطب والتكنولوجيا، والتي بدأت بالفعل في تغيير مفهوم العمر المتوقع. فاليوم، لم يعد الهدف فقط علاج الأمراض، بل تأخير الشيخوخة نفسها.

ويضرب كرزويل مثالاً بسرعة تطوير لقاحات فيروس كورونا، حيث تم تحليل كم هائل من البيانات الجينية خلال فترة زمنية قصيرة، مما ساهم في إنتاج لقاح خلال أشهر قليلة. هذه القفزة، برأيه، تعكس الإمكانات المستقبلية الهائلة، خاصة مع دخول تقنيات مثل المحاكاة البيولوجية والذكاء الاصطناعي إلى مجال الطب.

بين الواقع والخيال.. هل الخلود ممكن؟

رغم جاذبية هذه التوقعات، فإنها لا تخلو من الجدل. فحتى مع التقدم الكبير في متوسط العمر المتوقع يظل الفرق واضحاً بين إطالة العمر وتحقيق الخلود. زيادة متوسط الأعمار لا تعني بالضرورة أن الإنسان سيعيش إلى الأبد، بل قد تعني ببساطة تحسين جودة الحياة لفترة أطول.

سجل من التوقعات الدقيقة

ما يمنح كرزويل قدراً من المصداقية هو تاريخه الطويل في التنبؤ بالتطورات التكنولوجية. فقد سبق له توقع انتشار الحواسيب المحمولة، وظهور شبكات الإنترنت اللاسلكي، وتطور الحوسبة السحابية، بل وتنبأ أيضاً بتفوق الحاسوب على بطل العالم في الشطرنج، وهو ما تحقق بالفعل في تسعينيات القرن الماضي.

هذا السجل يجعل البعض يأخذ توقعاته الحالية بجدية أكبر، رغم ما تحمله من طابع مستقبلي جريء.

في الختام، تبقى فكرة إعادة الزمن إلى الوراء وإطالة عمر الإنسان إلى ما لا نهاية واحدة من أكثر القضايا إثارة في عصرنا الحديث.

قد لا يتحقق الخلود في المستقبل القريب، لكن المؤكد أن العلم سيواصل دفع حدود الممكن، وربما يمنح الإنسان سنوات إضافية لم يكن يحلم بها من قبل. أما ما إذا كان الزمن نفسه سيخضع لإرادة البشر، فذلك سؤال لا تزال إجابته معلقة بين المختبرات وخيال العلماء.