خبير عسكري: حزب الله استخدم مسيرات تلحق خسائر كبيرة في جيش الاحتلال

أكد العميد إلياس فرحات الخبير العسكري، أن ما يُتداول بشأن امتلاك حزب الله آلاف المسيرات المفخخة يستند إلى تطوير تقنيات متاحة تجارياً، موضحاً أن هذه الطائرات من نوع (FPV) تُستخدم أساساً لأغراض مدنية، لكن جرى تعديلها لتصبح أدوات قتالية فعالة.

وأوضح فرحات، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن حزب الله قام بتزويد هذه المسيرات بحشوات متفجرة، بعضها مضاد للدروع، مع أنظمة توجيه تعتمد على الألياف الضوئية، مشيراً إلى أن هذه التقنية تمنحها دقة عالية في إصابة الأهداف، فضلاً عن صعوبة التشويش عليها إلكترونياً، ما يزيد من فعاليتها في ساحة المعركة.

وأضاف أن الاستخدام المكثف لهذه المسيرات أدى إلى خسائر ملحوظة في صفوف القوات الإسرائيلية، وفرض عليها تغيير أنماط الانتشار وتقليل التجمعات العسكرية، لافتاً إلى أن بعض الوحدات أُعيد تمركزها داخل العمق الإسرائيلي نتيجة لهذه التهديدات المتزايدة.

وأشار إلى أن مدى هذه المسيرات يتراوح بين بضعة كيلومترات وقد يصل إلى نحو 15 كيلومتراً وفق تقديرات إسرائيلية، ما يساهم في إحداث حالة من الإرباك والضغط النفسي داخل القوات المستهدفة، ويعزز من دور هذا السلاح كأداة مؤثرة في موازين الاشتباك.