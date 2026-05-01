18 عامًا حدًا أدنى.. منع زواج القُصّر رسميًا في مشروع الأحوال الشخصية للمسيحيين
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

مصير الشبكة والهدايا حال وفاة أحد الطرفين في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين

أميرة خلف

مع موافقة الحكومة على مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، برزت ضوابط جديدة تنظم مسألة فسخ الخطبة، في خطوة تستهدف حسم الجدل حول الحقوق المترتبة على إنهاء هذه العلاقة، خاصة فيما يتعلق بمصير الشبكة والهدايا.

وحدد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، عدة ضوابط واضحة، بما يضمن تحقيق التوازن بين الطرفين ومنع النزاعات، حيث يخضع رد الشبكة والهدايا لظروف فسخ الخطبة وأسبابه، وفقًا لما تقرره اللائحة المنظمة، في إطار احترام الأعراف والتقاليد إلى جانب الضوابط القانونية . 

في هذا الصدد، نصت المادة 9 من مشروع القانون على أن تنتهي الخطبة بأحد الأسباب الآتية:

  • إذا تبين وجود مانع شرعي بين الخطيبين يمنع من الزواج بينهما.
  • إذا انخرط أحد الخاطبين في مجال الرهبنة
  • إذا توفي احد الخاطبين قبل عقد الزواج
  • إذا غاب أحدهم مدة سنة ميلادية متصلة بغير عذر مقبول ودون موافقة الطرف الآخر
  • إذا تبين تغيير أحد الخاطبين طائفته وذلك بالنسبة لطائفتي الاقباط الأرثوذكس ، و الأرمن الارثوذكس.
  • إذا تبين تغيير أحد الخاطبين ديانته. 

واشترط مشروع القانون إثبات ذلك في محضر يحرره رجل الدين المختص ويوقعه الطرفان، مع إلزام رجل الدين بإخطار الطرف الآخر بالعدول بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول خلال شهر من تاريخه. 

مصير الشبكة والهدايا في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين 

إذا عدل الخاطب عن الخطبة بغير سبب مقبول، فلا يحق له استرداد ما قدمه من شبكة أو هدايا، وأيضًا إذا عدلت المخطوبة بغير سبب مقبول، فللخاطب الحق في استرداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة أو قيمتها وقت الرد.

وفي حال الانتهاء بالاتفاق، يسترد كل طرف ما قدمه للآخر، كما  نص القانون صراحة على أنه لا يُسترد شيء من الشبكة أو الهدايا إذا انتهت الخطبة بالوفاة.

و أجاز القانون للطرف المتضرر من "العدول الخاطئ" المطالبة بتعويض عن الأضرار المادية أو الأدبية، كما حددت المادة مدة سنة واحدة فقط لسقوط الحق في إقامة الدعاوى الناشئة عن الخطبة، تبدأ من تاريخ انتهائها . 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

900 جنيه زيادة.. أسعار الذهب اليوم ترتفع في 24 ساعة

الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة

سافر بالباسبور فقط.. قائمة الدول التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة

ترامب

إدارة ترامب تعلن انتهاء حرب إيران وسط جدل قانوني مع الكونجرس

إنستاباي

خشية التعرض للاختراق.. تحذير عاجل من إنستا باي

بسمة وهبة

زحام غير مسبوق على عيش الشعير.. بسمة وهبة: البيع بقى بنظام أرقام وانتظار زي التطبيقات

مباراة القمة

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. خبيرة فلك تكشف مفاجأة عن الفائز

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 1 مايو.. عيار 21 بكام؟

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب تتقاضى 35 مليون جنيه لاحياء حفل في العلمين

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

عقب عودته من واشنطن.. لقاء هام بين الرئيس عون وسفير أمريكا لدى لبنان

جيش الاحتلال الإسرائيلي

حزب الله يدك معقل للاحتلال الإسرائيلي في البياضة جنوب لبنان

مقتل طيار إسرائيلي بعد تحطم طائرته

تحطم الطائرة بالكامل.. مقتل طيار إسرائيلي بمدينة أولدنبورج شمال ألمانيا

بالصور

وحيدي وقاليباف وعراقجي.. من يحسم قرار وقف الحرب في إيران ؟

قادة إيران
قادة إيران
قادة إيران

حبيبة الملايين.. آودي تودع أرخص سياراتها للأبد

آودي
آودي
آودي

صدمة للملايين.. نيسان تودع 11 سيارة للأبد وتوقف إنتاجها

نيسان
نيسان
نيسان

حلقات The Voice Kids تدخل المرحلة الحاسمة.. تفاصيل

The Voice Kids
The Voice Kids
The Voice Kids

فيديو

أروى جودة

بياكل كوارع ومش بيحب الملوخية.. أروى جودة تكشف أسرار حياتها الزوجية لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد