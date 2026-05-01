إخماد حريق في كافيه بدائري سمالوط .. صور

تمكنت قوات الحماية المدنية بسمالوط بالمنيا، من السيطرة علي حريق شب داخل كافيه بالطريق الدائري لمدينة سمالوط ، ما أسفر عن احتراق محتوياته بالكامل، دون وقوع خسائر بشرية، تم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل كافيه، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبين أن النيران التهمت أجزاء كبيرة من الكافيه، وامتدت بسرعة نتيجة وجود مواد قابلة للاشتعال، فيما تمكنت قوات الإطفاء من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المنشآت المجاورة.

وأكدت المعاينة الأولية أن الحريق لم يسفر عن إصابات أو وفيات، بينما قدرت الخسائر المادية بشكل مبدئي بتلفيات جسيمة في محتويات المكان.

تم تحرير المحضر اللازم بموجب الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، للوقوف على أسباب الحريق وملابساته، مع تكليف الجهات المختصة بإجراء التحريات اللازمة.