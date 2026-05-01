بكري: العالم الجديد يتطلب التعاون.. ولا مكان للدولة المنعزلة
تريزيجيه يهدر الهدف الثالث للأهلي أمام الزمالك من ركلة جزاء
وفاة والدة إبراهيم سعيد
شوبير يتصدى لضربة جزاء من حسام عبد المجيد ..الأهلي يواصل التقدم 2\0
بعد تسجيله في شباك الزمالك.. حسين الشحات يصل للهدف رقم 100 في مشواره
مصرع 14 من الحرس الثوري الإيراني في انفجار داخل مستودع ذخيرة بزنجان
متأثرا بإصابته.. وفاة صغير بعد عقره من 4 كلاب ضالة في الشرقية
ترامب: قادة إيران يرغبون في اتفاق لكنهم يواجهون صعوبات بسبب الانقسامات
رعايتهم مسئوليتي .. محافظ الجيزة يتكفل بالطفلين ضحية وفاة والديهما
أشرف بن شرقي يكتب التاريخ في ديربي القاهرة.. إنجاز فريد بقميصي الأهلي والزمالك
سعر الدولار في البنوك.. ارتفع 123 قرشًا خلال أسبوع
جوتيريش: الآن هو وقت الحوار واتخاذ تدابير يمكن أن تفتح مسارا نحو السلام
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

الدعم في الصدارة.. قفزة كبيرة بالمزايا الاجتماعية في الحساب الختامي 2025/2026

عبد الرحمن سرحان

يناقش مجلس النواب خلال جلساته المرتقبة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024/2025، إلى جانب حسابات الخزانة العامة والهيئات الاقتصادية، في خطوة رقابية مهمة تعكس متابعة البرلمان لأداء الحكومة في إدارة المال العام.

ويُعد الحساب الختامي أداة أساسية لقياس كفاءة الإنفاق، حيث يتيح للنواب مقارنة الأرقام الفعلية بما تم اعتماده مسبقًا، بما يكشف عن مدى الالتزام بالمستهدفات المالية، ويحدد أوجه القصور أو الانحراف في تنفيذ السياسات الاقتصادية.

الدعم والمزايا الاجتماعية في الصدارة

وكشف التقرير عن استمرار تصاعد الإنفاق على باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، حيث بلغت جملة المصروفات الفعلية نحو 645.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 653.8 مليار جنيه معتمد بالموازنة، بنسبة تنفيذ بلغت 98.7%.

ويعكس هذا الرقم زيادة ملحوظة مقارنة بالعام المالي السابق 2023/2024، الذي سجل نحو 573 مليار جنيه، بزيادة قدرها 72.5 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 12.7%، في مؤشر واضح على توجه الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.

وتظهر البيانات قفزة كبيرة في حجم الدعم خلال السنوات الخمس الماضية، إذ ارتفع من 263.9 مليار جنيه في 2020/2021 إلى 645.5 مليار جنيه في 2024/2025، بزيادة إجمالية بلغت نحو 381.6 مليار جنيه، وبنسبة نمو تصل إلى 144%، ما يعكس توسعًا غير مسبوق في برامج الدعم والمساندة الاجتماعية.

نمو ملحوظ في المصروفات الأخرى

وفيما يتعلق بباب المصروفات الأخرى، سجلت المصروفات الفعلية نحو 179.1 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025، مقابل 183.4 مليار جنيه معتمد، بنسبة تنفيذ بلغت 97.7%.

وارتفعت هذه المصروفات مقارنة بالعام السابق 2023/2024، الذي سجل نحو 147.3 مليار جنيه، بزيادة بلغت 31.8 مليار جنيه، وبنسبة نمو 21.6%، ما يشير إلى تزايد الأعباء المالية المرتبطة ببنود الإنفاق المختلفة.

وعلى مدار خمس سنوات، ارتفع هذا الباب من 99.7 مليار جنيه في 2020/2021 إلى 179.1 مليار جنيه، بزيادة قدرها 79.4 مليار جنيه، وبنسبة نمو بلغت نحو 79.5%.

1100 جنيه في يوم| قفزة كبيرة بسعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

4500 جنيه لكل مواطن| مواعيد وأماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

4500 جنيه لكل مواطن بالبطاقة| مواعيد وأماكن صرف منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

إنستاباي

خشية التعرض للاختراق.. تحذير عاجل من إنستا باي

نظام الطيبات

كارثة تهدد أطفال السكري.. أم توقف الأنسولين عن طفلها أملاً في "الطيبات" واستشاري يحذر: يؤدي للوفاة

مباراة القمة

مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.. خبيرة فلك تكشف مفاجأة عن الفائز

تعبيرية

زيادة سنوية تصل لـ 7% ..تفاصيل تعديل قانون المعاشات قبل مناقشته بالبرلمان

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

ننشر أسماء حركة المحليات الجديدة لسكرتيري العموم والمساعدين بالمحافظات| خاص

هجوما وشيكا ضد إيران.. جسر جوي أمريكي ضخم يتجه إلى منطقة الخليج| صور

هجوم وشيك ضد إيران.. جسر جوي أمريكي ضخم يتجه إلى منطقة الخليج| صور

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

اليماحي يهنئ فاتح بوطبيق برئاسة البرلمان الأفريقي

مجتبى خامنئي

مجتبى خامنئي : علينا إحباط العدو وهزيمته في مرحلة الجهاد الاقتصادي والثقافي

اشتباكات بين الجيش المالي ومسلحين

اشتباكات بين الجيش المالي ومسلحين في جنوب شرق مدينة تيمبكتو

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند استخدام القلاية الهوائية يوميًا؟ خبراء يكشفون ما لا تتوقعه

القلاية الهوائية



دراسة تحذر: مسكنات شائعة تسبب التسمم عند خلطها بأدوية أخرى

تحذير من تناول بعض المسكنات مع الأدوية



ماذا يحدث لجسمك عند تدخين الڤيب؟ دراسة تكشف تسببها بمرض خطير

السجائر الإلكترونية تزيد خطر الإصابة بالسرطان



طريقة عمل فطيرة الجلاش.. وصفة سهلة وموفرة

طريقة عمل فطيرة الجلاش



ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

المزيد