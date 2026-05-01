بكري: التكتلات الكبرى مثل الصين وأمريكا أصبحت المحرك الرئيسي للتوجهات العالمية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن العالم الذي اعتدنا عليه بعد الحرب العالمية الثانية لم يعد موجودًا، بل أصبح في مرحلة تحول مستمر.

وقال خلال تقديمه لبرنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، إن العالم اليوم يشهد تغيرات جذرية على جميع الأصعدة، بدءًا من الصراعات الدولية الكبرى إلى الأزمات الاقتصادية التي تضرب مختلف البلدان.

وأضاف بكري أن هذه التغيرات أثرت بشكل كبير على التحالفات والاصطفافات العالمية، موضحًا أنه "مفيش حد هيحارب مع حد ولا حد هيدافع عن حد" في هذا العالم الجديد.

وأشار مصطفى بكري إلى أن الدول الصغيرة والمتوسطة التي كانت تعتمد بشكل كبير على حماية الدول الكبرى أصبحت اليوم في وضع صعب، مشددًا على ضرورة أن تقوم هذه الدول بتقوية قدراتها الذاتية وعدم الاعتماد الكلي على الحماية الخارجية.

في هذا السياق، أشار بكري إلى أن ألمانيا تفكر في تقوية جيشها لتعزيز أمنها القومي، وهو ما يعكس التوجه العام في العالم لزيادة الاستعدادات العسكرية في ظل الوضع العالمي الراهن.

وأضاف مصطفى بكري أن المنطقة العربية، التي تعتبر من أهم المناطق في العالم من حيث الموقع الجغرافي والثروات الطبيعية، تواجه تحديات كبيرة بسبب الأزمات والصراعات المستمرة.

وأكد أن إيران تعتبر اليوم لاعبًا إقليميًا مهمًا في المنطقة، حيث تؤثر بشكل كبير على السياسة الإقليمية، مما يفرض ضرورة أن تكون الدول العربية مستعدة للتعامل مع هذه التحديات.

وأوضح أن المنطقة العربية بحاجة إلى نوع من التوازن واليقظة، مشيرًا إلى أن التكتلات الكبرى مثل الصين وأمريكا أصبحت هي المحرك الرئيسي للتوجهات العالمية في هذا العصر.

كما شدد بكري على أن فكرة الرئيس السيسي بتشكيل قوة عربية مشتركة موحدة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذه القوة يمكن أن تبدأ من خلال تعاون مشترك بين الدول العربية في مجالات مثل تبادل المعلومات الأمنية والمناورات العسكرية الدورية. وأكد أن مصر، بموقعها الجغرافي الاستراتيجي وجيشها القوي، هي الدولة المركزية التي يمكن أن تقود هذا المشروع.