الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ورشة عمل بجامعة العاصمة لإدراج 5 كليات ضمن منظومة جودة النظم الإدارية

جامعة العاصمة
جامعة العاصمة
حسام الفقي

عقدت  ورشة عمل متخصصة لإدراج خمس كليات ضمن منظومة جودة النظم الإدارية كمرحلة أولى، وذلك في خطوة استراتيجية تستهدف الارتقاء بكفاءة العمل الإداري وتوحيد الإجراءات داخل القطاعات المختلفة.

وذلك في إطار توجه جامعة العاصمة نحو تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز تطبيق معايير الجودة الشاملة، وتحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة.

أُقيمت الورشة تحت إشراف الدكتور نبيل عبد السلام، ممثل الإدارة العليا للجودة ومدير مركز ضمان الجودة، وبحضور الأستاذة سماح عبد المنعم، مدير وحدة جودة النظم الإدارية، التي تولت عرض الإطار العام للمنظومة وشرح آليات التنفيذ، إلى جانب استعراض نماذج تطبيقية لإجراءات العمل وكيفية إعداد الوثائق التنظيمية وفقًا لمعايير الجودة.
وشهدت الورشة مشاركة واسعة من العاملين بوحدة الجودة، والسادة المراجعين الداخليين، بالإضافة إلى أعضاء اللجان المشكلة من قبل الكليات الخمس المستهدفة، حيث تم التأكيد على أهمية العمل الجماعي وتكامل الأدوار لضمان نجاح تطبيق المنظومة وتحقيق الأهداف المرجوة.

وخلال فعاليات الورشة، تم توزيع المهام على المراجعين الداخليين، وتشكيل فرق عمل مشتركة تضم ممثلين عن الكليات المختلفة، للبدء الفوري في إعداد وصياغة إجراءات العمل التفصيلية، ووضع نماذج العمل الخاصة بالأنشطة الإدارية والتعليمية، بما يسهم في توحيد الممارسات وتحقيق الانضباط المؤسسي.

كما تناولت الورشة آليات المراجعة الداخلية الدورية، وسبل قياس الأداء وتقييم مدى الالتزام بمعايير الجودة، إلى جانب مناقشة التحديات المحتملة وطرح الحلول العملية لضمان استدامة التطبيق الفعّال للمنظومة.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطبيق نظم الجودة الإدارية باعتبارها أحد الركائز الأساسية لتحقيق التميز المؤسسي، مشيرًا إلى أن إدراج الكليات ضمن هذه المنظومة يمثل خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وأضاف أن الجامعة مستمرة في تنفيذ خططها التطويرية وفق رؤية واضحة تستهدف التحول إلى جامعة ذكية قائمة على الجودة والابتكار، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.

وقد أُقيمت الورشة بقاعة العلاقات العامة بالدور الأرضي بمبنى رئاسة الجامعة، واختُتمت بالتأكيد على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ المرحلة الأولى، ومتابعة فرق العمل بشكل دوري لضمان تحقيق النتائج المرجوة.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية جامعة العاصمة نحو التحسين المستمر، وترسيخ ثقافة الجودة في مختلف الممارسات الإدارية، بما يدعم مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة تسعى للتميز على المستويين المحلي والدولي.

أطباء يحذرون.. 5 أطعمة موجودة في كل بيت ترفع السكر فجأة دون أن تشعر

5 أطعمة موجودة في كل بيت ترفع السكر فجأة دون أن تشعر
5 أطعمة موجودة في كل بيت ترفع السكر فجأة دون أن تشعر
5 أطعمة موجودة في كل بيت ترفع السكر فجأة دون أن تشعر

بعد تريند الأنظمة النظيفة.. تناول البيض يوميًا مفيد أم خطر صامت؟ الحقيقة الكاملة
بعد تريند الأنظمة النظيفة.. تناول البيض يوميًا مفيد أم خطر صامت؟ الحقيقة الكاملة
بعد تريند الأنظمة النظيفة.. تناول البيض يوميًا مفيد أم خطر صامت؟ الحقيقة الكاملة

الخشاف
الخشاف
الخشاف

مشروب قبل النوم يحرق الدهون أثناء النوم.. حقيقة أم خدعة؟
مشروب قبل النوم يحرق الدهون أثناء النوم.. حقيقة أم خدعة؟
مشروب قبل النوم يحرق الدهون أثناء النوم.. حقيقة أم خدعة؟

