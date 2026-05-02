محاكمة متهم تولى قيادة جماعة إرهابية بـ إمبابة في هذا الموعد

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الاثنين المقبل الموافق 4 مايو 2026، محاكمة متهم، في القضية رقم 3761 لسنة 2026 جنايات إمبابة، بتهمة تولي قيادة جماعة إرهابية.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم انضم لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضافت التحقيقات أن المتهم ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بأن أحرز ووفر ونقل أموالا وأمد بها جماعة إرهابية.