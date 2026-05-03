مرأة ومنوعات

لو متعرفش .. أفضل 3 أطعمة لصحة الدماغ

نهى هجرس

مع مرور السنين، تتقدم أجسامنا في العمر، وكذلك عقولنا، والخبر السار هو وجود أطعمة غنية بالعناصر الغذائية التي ثبت أنها تدعم صحة الدماغ والوظائف الإدراكية، ولن تحتاج إلى بذل جهد كبير للعثور عليها.

أطعمة تدعم صحة الدماغ

- التوت

التوت غني بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الدماغ، وخاصةً مضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية، فهذه الثمار الصغيرة غنية بمركبات تُسمى الأنثوسيانين، والتي ترتبط بتحسين صحة الدماغ.

- الخضروات الورقية المجمدة

 الورقية المجمدة مثل السبانخ غنية بفيتامين ك، الذي يدعم الذاكرة والوظائف الإدراكية".

كما أنها مصدر رائع لحمض الفوليك، وهو أحد فيتامينات ب المرتبطة بانخفاض احتمالات الإصابة بالخرف.

كوب واحد فقط من السبانخ المجمدة المفرومة يمنحك ما يقرب من خمسة أضعاف القيمة اليومية لفيتامين ك وأكثر من نصف القيمة اليومية لحمض الفوليك

- القرع

 القرع غنيًا بالعناصر الغذائية، ويحتوي على نسبة عالية من الكاروتينات، وهي مجموعة من الأصباغ المسؤولة عن لونه البرتقالي المميز، وبينما تُعرف الكاروتينات بفوائدها في تعزيز صحة البصر، فإنها تلعب أيضًا دورًا حيويًا في صحة الدماغ،فقد أظهرت الدراسات أن الكاروتينات تُعزز المرونة العصبية، مما يُساعد خلايا الدماغ والتشابكات العصبية على تكوين روابط جديدة لتحسين الأداء والتواصل.

المصدر healthline

الدماغ صحة الدماغ أطعمة لصحة الدماغ السبانخ القرع

