بسبب ركنة توك توك .. القبض على طرفى مشاجرة بسلاح أبيض بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بإستخدام عصى خشبية بالجيزة.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 27 إبريل المنقضى حدثت مشاجرة بين طرف أول: (مالك جراج سيارات ، 3 أشخاص) وطرف ثان: (سائق "توك توك") ، جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام، لخلاف بينهم حول أجرة إيقاف مركبة "توك توك" ملك الأخير بالجراج ملك الأول تعدوا خلالها على بعضهم بإستخدام (2 عصى خشبية - سلاح أبيض) دون حدوث إصابات .



أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهم (الأدوات المستخدمة فى التعدى ) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.