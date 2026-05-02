محافظ القاهرة يوجه بتكثيف التشجير بمنطقة المعادي

التقى الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة بأعضاء جمعية محبى الأشجار وممثلى سكان منطقة المعادى.

وتناول اللقاء مناقشة دور المجتمع المدنى فى تنمية وتطوير منطقة المعادى بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بهدف الحفاظ على هوية المنطقة باعتبارها إحدى المناطق التراثية، خاصة تكثيف التشجير ، ورفع كفاءة الإنارة، وتنظيم الإعلانات، وإزالة المخالفات، والحفاظ على المبانى ذات الطراز المعمارى من أجل الحفاظ على التراث والثقافة والبيئة بالمنطقة.

وثمن محافظ القاهرة خلال اللقاء دور المجتمع المدنى ممثلا فى الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال فى مشاركة المحافظة فى تنفيذ مخططاتها التنموية ، وتنفيذ مبادرات تستهدف خدمة المجتمع واحداث تغيير به من أجل رفع جودة الحياة المقدمة للمواطنين.