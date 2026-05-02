محمد العدل يشيد بنجاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ويشكر المتطوعين

اختتمت فعاليات الدورة الأخيرة من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير وسط إشادات واسعة من صناع السينما والجمهور حيث عبر المنتج محمد العدل الرئيس الشرفي للمهرجان عن سعادته الكبيرة بنجاح هذه الدورة على مختلف المستويات.

وقال العدل في كلمته خلال حفل الختام إن الدورة جاءت مميزة سواء من حيث الإقبال الجماهيري أو جودة الأفلام المشاركة ووجه الشكر للمتطوعين الذين لعبوا دور بارز في إنجاح الحدث إلى جانب جميع القائمين على تنظيم المهرجان وأكد أنهم “رفعوا رأسنا” بهذا المستوى المشرف.

وأشار إلى أن المهرجان بدأ كفكرة قائمة على جهود الهواة وأن الحفاظ على هذه الروح هو سر تميزه واستمراريته ودعى إلى مواصلة العمل بنفس الشغف مع التطلع للوصول إلى الدورة الخمسين بمزيد من النجاحات وتقديم أفلام أكثر تميز.

كما وجه العدل الشكر إلى وزيرة الثقافة ومحافظة الإسكندرية لدعمهما الكبير، و بأنه من أهم ركائز استمرار المهرجان ولم يغفل توجيه الشكر لكل الجهات والأفراد الذين ساهموا في دعم هذا الحدث السينمائي.

واختتم كلمته متمنيا التوفيق لإدارة المهرجان في الدورات المقبلة واستمرار النجاح الذي يرسخ مكانة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير على خريطة المهرجانات السينمائية

المهرجان أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن برعاية وزارة الثقافة المصرية وهيئة تنشيط السياحة، وريد ستار، ومحافظة الإسكندرية، وترأس المهرجان المخرج محمد محمود، ويشغل منصب مدير المهرجان محمد سعدون، بينما يتولى الإدارة الفنية موني محمود.

وضمت الهيئة الاستشارية العليا للمهرجان نخبة من صُنّاع السينما، من بينهم المخرج يسري نصر الله، والمنتج صفي الدين محمود، والدكتورة إيناس عبد الدايم، والفنان صبري فواز، والناقدة علا الشافعي، والمنتج أحمد فهمي، والفنانة هنا شيحة، ومهندس الديكور أنسي أبو سيف.