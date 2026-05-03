قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرّف على موعد بدء امتحانات الثانوية العامة
ترامب: حصار موانئ إيران ودود للغاية
أخيرا.. انخفاض في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق
انخفاض حاد في الحرارة وأمطار تصل لحد السيول.. الأرصاد تحذر من "تقلبات جوية" تضرب البلاد
الطماطم آمنة ولا مشكلات بالبطيخ.. وزارة الزراعة تحسم الجدل
سقوط شاشة عرض أثناء حفل رياض الأطفال بمدرسة بالجيزة وإصابة طالبين
هل يجوز رفع اليدين للدعاء في خطبة الجمعة؟.. اعرف رأي الفقهاء
انخفاض كبير في درجات الحرارة وأمطار ورياح .. حالة الطقس اليوم الأحد 3 مايو 2026
تشكيل ريال مدريد المُتوقع أمام إسبانيول اليوم في الدوري الإسباني
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 3 مايو 2026 في القاهرة ومدن ومحافظات مصر
التعليم تطالب المديريات بإحصاء رسمي بأعداد الحاصلين على “دراسات عليا” بالمدارس والإدارات
لا للتلوث ولا للعبث | عقوبات رادعة لإنقاذ البحيرات المصرية .. 5 محظورات وفقًا للقانون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الحكم على المتهمين بتعريض أطفال مدرسة سيدز للخطر.. اليوم

ارشيفية
ارشيفية
مصطفي رجب

تنظر محكمة الجنح المختصة، اليوم جلسة النطق بالحكم على المتهمين بالإهمال في واقعة تعريض أطفال مدرسة سيدز للغات للخطر داخل المدرسة نتيجة الإهمال .

تفاصيل الواقعة 

وكانت أمرت النيابة العامة بتقديم واحد وثلاثين متهمًا إلى محكمة الجنح المختصة، بشأن واقعتَي تعريض أطفال مدرستي سيدز للغات والإسكندرية الدولية للغات للخطر، كما أمرت بنسخ صورة من الأوراق لإرسالها إلى مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين بإدارة التفتيش القضائي، لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال المجني عليهم.


وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضيتين عن أوجه إهمال وقصور وإخلال جسيم بواجبات الإشراف والرقابة على الأطفال المجني عليهم، بما سهل الاعتداء عليهم؛ إذ تبين ترك الأطفال يتجولون بمفردهم، سواء داخل الفناء أو بمكان انتظار الحافلات، دون تواجد أي من المشرفات المكلفات بالإشراف عليهم، وانصرافهن عن مراقبتهم، فضلًا عن إهمال أفراد الأمن ومشرفي الكاميرات في متابعة تسجيلات كاميرات المراقبة والأبواب.

كما تقاعست مديرتا المدرستين عن مراقبة ومتابعة تواجد المشرفات صحبة الأطفال، والتحقق من قيام أفراد الأمن ومراقبي الكاميرات بواجباتهم المنوطة بهم، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمن الطلاب ومنع أي اعتداء يقع عليهم، بما أتاح للمتهمين الانفراد بالأطفال والاعتداء عليهم.


وأقامت النيابة العامة الدليل استنادًا إلى أدلة ثابتة، حيث اطلعت على تسجيلات كاميرات المراقبة بالمدرستين، واستمعت إلى أقوال المختصين بوزارة التربية والتعليم، كما أمرت بتكليف المجلس القومي للأمومة والطفولة بإعداد تقرير بشأن حالة الأطفال المجني عليهم، وقد تضافرت تلك الأدلة جميعها في إثبات قيام جريمة تعريض الأطفال للخطر وتهديد سلامة تنشئتهم الواجب توافرها لهم، وتعريضهم للإهمال والعنف والاستغلال، ونسبتها إلى المتهمين الذين انتهت النيابة العامة إلى تقديمهم للمحاكمة الجنائية.

محكمة الجنح المختصة أطفال مدرسة سيدز للغات مدرسة سيدز للغات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

هل غدًا إجازة رسمية بسبب سوء الأحوال الجوية؟.. اعرف الحقيقة

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تعطيل الدراسة بالمدارس غداً بقرار مركزي من الوزير لسوء الطقس

الأرصاد الجوية

الأرصاد الجوية : طقس الـ 5 أيام المقبلة أمطار ورياح وانخفاض في الحرارة

رواتب

بعد قرار التبكير .. موعد صرف مرتبات مايو 2026 قبل عيد الأضحى

ضياء العوضي

إخلاء سبيل محامي الدكتور ضياء العوضي لاتهامه بالإدلاء بتصريحات بشأن وفاة موكله

رياح

عودة الشتوية .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الأيام المقبلة

أحمد حسن

أحمد حسن يكشف حقيقة مشاركة 3 أندية مصرية في دوري أبطال إفريقيا

سكن لكل المصريين

زيادة طفيفة في الأسعار .. تفاصيل كراسة الشروط لحجز شقة في سكن لكل المصريين

ترشيحاتنا

راشد الماجد

قال الوداع.. راشد الماجد يشعل ثاني لياليه في أبوظبي

توفيق الدقن

في ذكراه.. قصة كفاح توفيق الدقن مخترع الإفيهات

أحلام

ليلة استثنائية في دار الأوبرا .. «أحلام» تلتقي «طلال» بأمسية طربية في هذا الموعد

بالصور

بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السوداني

بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السودانى
بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السودانى
بدون مواد حافظة.. طريقة زبدة الفول السودانى

إصابة 3 عمال إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مزرعة بالوادي الجديد

اسعاف ارشيفيه
اسعاف ارشيفيه
اسعاف ارشيفيه

درة تبهر متابعيها بظهورها اللافت

درة
درة
درة

بدلة غير تقليدية .. روجينا تتألق بلوك مختلف

روجينا
روجينا
روجينا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد