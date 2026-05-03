قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسالة جابر والونش للاعبين: لا مجال لإهدار النقاط.. الدوري والكونفدرالية هدفنا
عالم آثار أردني: الشواهد المصرية القديمة في المملكة تعكس وجودا حضاريا متكاملا امتد لقرون
«الغندور» يكشف حقيقة المكافآت الاستثنائية للاعبي إنبي قبل مواجهة الأهلي
«الضغوط الجماهيرية مهمة».. أسامة عرابي يكشف تفاصيل اجتماعات الأهلي بعد تراجع النتائج
أحمد سالم: واشنطن تعلن انتهاء المرحلة الأولى من الحرب مع إيران وتواصل الحصار لتحقيق مكاسب
مفاجأة في أكبر عيار ذهب اليوم .. اعرف سعر المعدن الأصفر بالصاغة
خبير: لا حلول سريعة لأزمة الطاقة العالمية دون اتفاق بين واشنطن وطهران
مفاوضات حاسمة .. إيران تُحدّد شهرًا للوصول إلى اتفاق مع واشنطن بشأن مضيق هرمز
حمادة طلبة ينتقد «زيزو»: نسي الكورة في الأهلي وليس له أي بصمة حتى الآن
إعلامي: «القمة» رفعت أسهم بن شرقي والشحات في البقاء مع الأهلي
الزمالك يعاقب عبد الله السعيد بتغريمه 100 ألف جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل تُقضى صيام الأيام البيض لمن فاتته؟ الإفتاء توضح البدائل

صيام الأيام البيض
صيام الأيام البيض
عبد الرحمن محمد

انطلق صيام الأيام البيض لشهر ذي القعدة يوم الجمعة الماضي وتنتهي اليوم الأحد، وفي هذا الأمر  حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل الفقهي حول إمكانية تعويض صيام الأيام البيض (13، 14، 15 من الشهر الهجري) لمن لم يتمكن من صيامها في موعدها المحدد، مؤكدة أن الشريعة الإسلامية تتسم بالسعة والمرونة في باب التطوع، مما يتيح للمسلم نيل ثواب الصيام حتى وإن فاته الوقت المفضل.
هل يقضي صيام الأيام البيض لمن فاتته  
أوضحت الدار في بيانها أن من تعذر عليه صيام الأيام البيض أو نسيها، يجوز له شرعاً أن يصوم أي ثلاثة أيام أخرى خلال الشهر الهجري كبديل عنها. وأشارت الفتوى إلى أنه على الرغم من أن الأيام البديلة لا تُسمى "أياماً بيضاً" من الناحية الاصطلاحية، إلا أنها تحقق للعبد الأجر المرجو من صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهو الثواب الذي يعادل صيام الدهر كما ورد في السنة النبوية.

وفي هذا الإطار، أكد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، أن صيام هذه الأيام سنة ثابتة ومستحبة عن النبي ﷺ، لكنها لا تدخل في باب الفرائض، فلا يأثم تاركها ولا يُطالب بقضائها على سبيل الوجوب. 

واستشهد عثمان بحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أوصى فيه النبي ﷺ بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، لافتاً إلى أن الصحابي الجليل كان يقول: «لا أبالي من أي أيام الشهر صمت»، وهو ما يؤكد أن العبرة بجنس الصيام في الشهر لا بتوقيت الأيام الثلاثة بحد ذاتها عند العذر.
كما لفتت الدار الانتباه إلى مسألة هامة تتعلق بكيفية أداء هذه الأيام، حيث أوضحت أنه لا يشترط فيها التتابع؛ فيجوز للمسلم صيامها متتالية أو متفرقة على مدار أيام الشهر القمري حسب ما يتناسب مع ظروفه الصحية والعملية. 

وأضافت أن النبي ﷺ كان أحياناً يصوم أياماً متفرقة من الشهر ليتحقق له أجر صيام الثلاثة أيام.

واختتمت دار الإفتاء توضيحها بالتأكيد على أن هذه العبادة تندرج تحت "التطوع المطلق" الذي يفتح للمسلم أبواب القرب من الله واتباع الهدي النبوي. 

وشددت على أن المحافظة على هذه السنن أمر محمود يجلب السكينة والطمأنينة، مع طمأنة المسلمين بأن من فاته الصيام لعذر أو نسيان فلا حرج عليه، وبإمكانه اغتنام الفضل في بقية أيام الشهر الهجري.
 

صيام الأيام البيض دار الإفتاء الصيام صيام التطوع فضل صيام الأيام البيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل يتم تعطيل الدراسة غداً الأحد بالمدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل الآن

حالة الطقس

هل غدًا إجازة رسمية بسبب سوء الأحوال الجوية؟.. اعرف الحقيقة

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي تعطيل الدراسة بالمدارس غداً بقرار مركزي من الوزير لسوء الطقس

مرتبات

القبض نازل بدري.. مفاجأة في موعد صرف مرتبات مايو قبل عيد الأضحى

سعر الذهب اليوم

عيار 21 نزل 700 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت بعد التراجع

أفضل شهادات الادخار في البنوك 2026

عائد فوري 37.5% ودخل يومي .. البنوك تتنافس في طرح شهادات ادخار قوية

أشرف سيف

أختي في غيبوبة تامة | أشرف سيف يعلن تعرض شقيقته لوعكة صحية شديدة

ارشيفية

لبّسه عباية مراته وربطه بالجنزير لحد مامات | جريمة صادمة بحق ذوي إعاقة بالجيزة ..خاص

ترشيحاتنا

أحلام

ليلة استثنائية في دار الأوبرا .. «أحلام» تلتقي «طلال» بأمسية طربية في هذا الموعد

النجمة صبا مبارك

موعد عرض مسلسل «ورد على فل وياسمين» لـ صبا مبارك.. دراما اجتماعية مُشوّقة تنطلق نهاية مايو

عمر محمد رياض

عمر محمد رياض : دراسة شخصية إرهابي حقيقي في رأس الأفعى كانت مسؤولية كبيرة

بالصور

بدلة غير تقليدية .. روجينا تتألق بلوك مختلف

روجينا
روجينا
روجينا

فستان لافت .. داليا البحيري تخطف الأنظار بظهورها

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

في أجواء عائلية هادئة.. تميم يونس يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني

تميم يونس وزوجته
تميم يونس وزوجته
تميم يونس وزوجته

توابل شهيرة تعالج حب الشباب وتطرد الحشرات

الحشرات
الحشرات
الحشرات

فيديو

سباق سيارات باها 2026

اشتعلت المنافسة .. ختام ناري للجولة الثانية من سباق سيارات باها 2026 بالفيوم | فيديو

احمد السقا وعماد زيادة

منهم أحمد السقا .. نجوم الفن يواسون حمدي الميرغني في عزاء والده

ظواهر فلكية خلال مايو

القمر الأزرق .. سماء مصر تشهد ظواهر فلكية بديعة في مايو 2026

الشهيد المقدم أحمد إبراهيم الجمل

حكاية بطل.. قصة استشهاد مقدم أحمد إبراهيم الجمل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد