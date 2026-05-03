برلمانية: لجنة الثقافة والإعلام تناقش خطط حماية التراث الأثري في اجتماع غد الاثنين

قالت النائبة ثريا البدوي، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا غدًا الاثنين 4 مايو المقبل للاستماع إلى بيان وزير السياحة والآثار بشأن خطة عمل الوزارة فيما يخص قطاع الآثار.



وأضافت البدوي أن الاجتماع سيكون بمثابة فرصة للوقوف على آخر المستجدات في مجال الحفاظ على التراث المصري وحماية المواقع الأثرية، مع التركيز على الإجراءات المتخذة لدعم هذا القطاع الحيوي.

مناقشة طلبات الإحاطة

أوضحت البدوي أن اللجنة ستعقد اجتماعًا آخر يوم الثلاثاء 5 مايو مع وزير السياحة والآثار ووزيرة التنمية المحلية لمناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بحالة العديد من قرى مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، حيث يعاني الأهالي من وضع أراضيهم ضمن أحكام القانون رقم 117 لعام 1983 الذي يخضع لتصرف المجلس الأعلى للآثار.

كما سيتم التطرق في الاجتماع إلى دراسة موقف منطقة تل أبو زرازير بالبحيرة وتبعيتها للمناطق الأثرية، وكذلك إنهاء الإجراءات الخاصة بتل آثار أم اللبن وتل آثار الكوم الأحمر، والتي تشهد اهتمامًا متزايدًا من قبل الحكومة في إطار خطة تعزيز الحفاظ على التراث الأثري في مصر.