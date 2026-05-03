برلماني: توطين صناعة الإلكترونيات وزيادة الإنتاج تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية

أشاد إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بما أعلن عنه وزير الاتصالات بتوطين صناعة الإلكترونيات وزيادة الإنتاج المحلي.

وقال عبد النظير، لـ"صدى البلد"، إن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.

وأضاف عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.

وقام المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء عبدالله عبدالعزيز محافظ بني سويف ، بجولة تفقدية داخل مصنع شركة «سامسونج» لتصنيع أجهزة الهواتف المحمولة والتابلت؛ بمجمع مصانع الشركة بمحافظة بني سويف، للاطلاع على التوسعات التي يشهدها المصنع، وأحدث خطوط الإنتاج وخطط الشركة لزيادة الطاقة الإنتاجية بالمصنع.

ويقع المصنع على مساحة 9 آلاف متر مربع باستثمارات اجمالية تقارب 100 مليون دولار، ويوفر المصنع 1500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

كانت الشركة قد بدأت أعمال التصنيع بانتاج أجهزة التابلت التعليمي عام 2022 بطاقة إنتاجية بلغت حوالي 700 ألف جهاز، ثم شهدت توسعا في عام 2025 من خلال تدشين مصنع جديد متخصص في تصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى جانب أجهزة الحاسب اللوحي بسعة قصوى 6 مليون وحدة.

واستمع المهندس رأفت هندي خلال الجولة، إلى عرض تفصيلي من وون كيم رئيس مجلس إدارة شركة سامسونج مصر حول موقف التصنيع بالمصنع لتلبية متطلبات السوق المحلي والتصدير إلى الخارج خلال عام 2025، حيث بلغ إنتاج السوق المحلي نحو 2.2 مليون هاتف محمول، و600 ألف جهاز تابلت، ويتم تصنيع أحدث فئات الهواتف المحمولة للشركة فى مصر وتُطرح بالتزامن مع مختلف الأسواق العالمية.

اطلع المهندس رأفت هندي على خطة التصنيع خلال عام 2026، والتي تستهدف التوسع في عمليات إنتاج أجهزتها من الهواتف المحمولة والتابلت التعليمي لتغطية متطلبات السوق المحلي والتصدير للخارج.

وأكد المهندس رأفت هندي أن شركة "سامسونج" تعد من أوائل الشركات العالمية التي تعاونت معها الحكومة في إطار جهود تنمية صناعة الإلكترونيات وتعميق التصنيع المحلي؛ مشيرًا إلى أن استثمارات الشركة في مصر شهدت توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الماضية، بما يعكس ثقة سامسونج في الكفاءات المصرية، ويجسد نجاح الدولة في تهيئة مناخ جاذب ومحفز للاستثمار؛ مضيفا أن المصنع يقوم بتصنيع منتجات سامسونج الموجهة للسوق المحلي، إلى جانب التوسع في التصدير إلى عدد من الأسواق الخارجية، بما يؤكد جودة المنتج المصري وقدرته على المنافسة عالميًا.

وأضاف أن هذه النجاحات تمثل نموذجًا عمليًا للشراكة الفعالة بين الدولة والقطاع الخاص، والتكامل بين الخبرات العالمية والكفاءات المصرية، كما تعكس نجاح جهود الدولة في بناء قاعدة من الكوادر الشابة، خاصة في صعيد مصر، القادرة على دعم صناعة الإلكترونيات وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني؛ مؤكدا حرص الوزارة على جذب المزيد من الاستثمارات في صناعة الإلكترونيات وتوطين صناعة الهواتف المحمولة تنفيذا لمبادرة مصر تصنع الإلكترونيات، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتصدير في هذه الصناعة الواعدة.

وأشار إلى أن إنشاء مصنع «سامسونج» في محافظة بني سويف يعكس توجه الدولة نحو التوسع في إقامة المشروعات بمحافظات الصعيد، بما يسهم في تنمية الاقتصاد المحلي، وإتاحة فرص عمل متميزة لأبناء المحافظة.