لتعزيز هجومه.. الإفريقي التونسي يسعى لضم صالح طاهر لاعب الاتحاد العسكري الليبي

يواصل المهاجم الدولي الليبي صالح طاهر تقديم مستويات لافتة رفقة فريق الاتحاد العسكري الليبي، حيث بات أحد أبرز العناصر الهجومية في الدوري المحلي، بفضل مساهماته التهديفية وأدائه القوي داخل الملعب.

تألق لافت وخبرة في أندية شمال إفريقيا

وتمكن صالح طاهر، الذي يشغل مركز المهاجم الصريح، من لفت الأنظار خلال مسيرته مع عدد من أندية شمال إفريقيا، أبرزها الأهلي طرابلس والاتحاد طرابلس واتحاد طنجة، ما جعله محل اهتمام عدد من الأندية العربية الساعية لتدعيم خطها الأمامي.

مفاوضات مع النادي الإفريقي التونسي

وكشفت مصادر عن فتح نادي النادي الإفريقي التونسي خط مفاوضات مع اللاعب، في ظل رغبة إدارة الفريق في تدعيم الخط الهجومي استعدادًا للموسم المقبل، من خلال التعاقد مع المهاجم الليبي المخضرم.

خبرة دولية ومسيرة حافلة

وشارك صالح طاهر مع المنتخب الليبي، في عدة مناسبات ونجح في تسجيل أهداف مهمة بقميص منتخب «فرسان المتوسط»، كما برز مع المنتخب المحلي في نهائيات كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين.

مسيرة تنقلات وأرقام هجومية

وسبق للاعب أن خاض تجربة احترافية مع نادي اتحاد طنجة، وقدم خلال فترته هناك أداءً مميزًا، قبل أن يعود إلى الدوري الليبي عبر بوابة أهلي طرابلس، ثم انتقل إلى الاتحاد طرابلس في سبتمبر 2023، ليواصل مسيرته داخل الكرة الليبية ويثبت حضوره كمهاجم بارز في المسابقة المحلية.