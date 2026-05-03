وفاة محامي بسبب أزمة قلبية مفاجئة في محكمة شبرا الخيمة

سادت حالة من الحزن داخل محكمة شبرا الخيمة الإبتدائية بمحافظة القليوبية، صباح اليوم، بعد وقوع حادث مؤسف داخل إحدى قاعات جنح مستأنف، حيث توفي المحامي "هاني نصحي" 46 عاماً مقيم بمدينة قليوب، إثر تعرضه لحالة إغماء مفاجئة داخل القاعة، تبين لاحقًا أنها نتيجة أزمة قلبية حادة أودت بحياته في الحال.

وتعود التفاصيل إلى أن المحامي كان متواجداً داخل قاعة (10) جنح مستأنف، أثناء انعقاد الجلسة، قبل أن يتعرض لحالة إغماء مفاجئة بشكل حاد، ليتبين لاحقًا إصابته بأزمة قلبية أودت بحياته في الحال، وسط ذهول الحضور.



حاول المتواجدون داخل القاعة تقديم الإسعافات الأولية له، وتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقله بشكل عاجل، إلا أن الوفاة كانت قد حدثت في موقع الواقعة قبل الوصول لأي تدخل طبي فعّال.



وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ونقل الجثمان إلى أحد الأماكن المخصصة داخل المحكمة، وسط حالة من الحزن بين زملائه والمحامين المتواجدين.