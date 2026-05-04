الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

وداعًا للبوتوكس.. 4 وصفات طبيعية لتخفيف خطوط الجبهة

ولاء عادل

تُعد خطوط الجبهة من أبرز علامات التقدم في العمر أو الإجهاد التي قد تظهر مبكرًا لدى بعض الأشخاص، نتيجة مجموعة من العوامل مثل التعرض المستمر لأشعة الشمس، والتدخين، وكثرة تعبيرات الوجه كرفع الحاجبين أو العبوس، إلى جانب سوء التغذية أو قلة الاهتمام بالبشرة. ورغم أن هذه الخطوط قد تبدو مزعجة، فإن هناك طرقًا طبيعية يمكن أن تساعد في التخفيف من مظهرها وتحسين مرونة الجلد مع الاستمرار، وفقاً لما ذكره موقع "healthline".

جل الصبار لتهدئة البشرة وتحفيز التجدد

يُعد جل الصبار من أكثر المكونات الطبيعية استخدامًا في العناية بالبشرة، نظرًا لاحتوائه على مضادات أكسدة تساعد في إصلاح الجلد وتحفيز إنتاج الكولاجين، مما يساهم في تقليل مظهر الخطوط الدقيقة.

طريقة الاستخدام:
يوضع جل الصبار الطازج على الجبهة ويترك لمدة 20 دقيقة، ثم يُغسل بالماء الدافئ. يُنصح بالاستمرار عليه عدة مرات أسبوعيًا للحصول على نتائج أفضل.

زيت جوز الهند لترطيب عميق

يتميز زيت جوز الهند بخصائصه المرطبة والمضادة للأكسدة، ما يساعد على حماية البشرة من الجفاف والتجاعيد المبكرة.

طريقة الاستخدام:
توضع كمية صغيرة من الزيت على أطراف الأصابع، ثم تُدلك الجبهة بلطف قبل النوم يوميًا لتعزيز نعومة البشرة.

بياض البيض لشد البشرة

يحتوي بياض البيض على نسبة عالية من البروتين الذي يساعد على شد الجلد وتحسين تماسكه، مما يقلل من مظهر الخطوط.

طريقة الاستخدام:
يُخفق بياض البيض جيدًا ثم يُوضع على الجبهة كطبقة رقيقة لمدة 15 دقيقة حتى يجف، وبعدها يُغسل بالماء البارد.

الموز لتغذية البشرة

الموز غني بالفيتامينات والمعادن التي تعمل على تحسين مرونة الجلد وترطيبه، مما يساهم في تقليل التجاعيد مع الوقت.

طريقة الاستخدام:
يُهرس الموز جيدًا حتى يصبح قوامه ناعمًا، ثم يوضع على الجبهة لمدة 15 إلى 20 دقيقة قبل غسله.

نصائح داعمة لنتائج أفضل

لتحقيق نتائج أكثر وضوحًا، يُنصح بـ:

  • شرب الماء بكميات كافية.
  • استخدام واقي شمس يوميًا.
  • تقليل العادات التي تؤثر على صحة البشرة مثل التدخين..
حلوى اقتصادية بمكونات موجودة في كل بيت.. طعم رائع بأقل تكلفة
مهرجان "ليلة رقص معاصر"
ريب آي ستيك بالمطاعم في بيتك مع الصوص مع الخضار السوتيه
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟
