قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من مدرسة الأهلي إلى مشروع فليك.. كيف يعيد حمزة عبد الكريم تعريف المهاجم داخل برشلونة؟
هاني شاكر.. رحلة نصف قرن من الطرب الأصيل ومسيرة صنعت تاريخ الغناء العربي
تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد يفتح باب التصالح في بعض أحكام الإعدام.. تعرف عليها
نعيم قاسم: المقاومة اللبنانية تقدم أداء أسطورياً أدهش العدو
الضرائب: تطبيق للتحقق من شهادات تسجيل ضريبة القيمة المضافة والسجائر عبر QR Code على الطابع المؤمن
من أول الأسبوع.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو
مرصد الأزهر: "داعش" يعتبر إسبانيا والبرتغال بيئتين مناسبتين للتمويل والتدريب
وزير التخطيط: البرنامج القُطري مع OECD محطة مهمة لدعم الإصلاح الاقتصادي في مصر
5 تحذيرات.. ماذا قال معتمد جمال لـ نجوم الزمالك قبل مواجهة سموحة؟
وداعا لعمليات القلب المفتوح.. فجر جديد في الطب المصري يحيي آمال المرضى
مدبولي: القطاع الخاص ركيزة أساسية فى برنامج الإصلاح الإقتصادي وتوفير فرص العمل
القاهرة تستضيف تدشين الاتحاد الأورو-متوسطي للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

جولة ميدانية لمحافظ قنا .. وتشديدات على إدارة المرحلة الأخيرة لمشروعات حياة كريمة لسرعة دخولها الخدمة

جولة محافظ قنا
جولة محافظ قنا

أجرى اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، جولة ميدانية لتفقد مشروعات حياة كريمة بمركز دشنا، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ، والوقوف على نسب الإنجاز الفعلية للمشروعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وشملت الجولة عددًا من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الصحة، ومشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بما يعكس اهتمام الدولة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي في القرى.

واستهل محافظ قنا جولته، بتفقد أعمال إحلال وتجديد مستشفى دشنا المركزي، حيث شدد على سرعة إنجاز الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بكافة معايير الجودة والمواصفات الفنية المقررة، مؤكدًا أن القطاع الصحي يأتي في مقدمة أولويات الدولة، نظرًا لأهميته في توفير رعاية صحية لائقة للمواطنين، وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة داخل المستشفى.

وفيما يخص محطات الرفع التابعة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، تفقد المحافظ محطة الرفع بنجع سعيد، حيث تابع مراحل التشغيل التجريبي، واطمأن على كفاءة العمل داخل المحطة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية لضمان وصول المياه النقية إلى المواطنين بصورة منتظمة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة داخل القرى المستهدفة.

كما شملت الجولة تفقد محطة الشيخ علي، حيث اطلع محافظ قنا، على منظومة التشغيل والصيانة، وأعمال التجارب الفنية، مؤكدًا أهمية المتابعة الدورية لكافة مكونات المحطة لضمان استمرارية الخدمة بكفاءة عالية، خاصة في ظل التوسع الكبير الذي تشهده مشروعات البنية التحتية ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وعلى هامش جولته بمحطة الشيخ علي، استمع المحافظ إلى شكاوى عدد من المواطنين، والتي حرص على معاينتها على أرض الواقع، والعمل على حلها بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشددًا على أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل ركيزة أساسية في تحسين مستوى الخدمات، وتلبية احتياجاتهم، بما يحقق رضاهم عن المشروعات المنفذة.

وتابع محافظ قنا جولته بتفقد أعمال التشغيل بمحطتي أبو مناع بحري، وأبو مناع غرب، حيث وجه بسرعة الانتهاء من الملاحظات الفنية، تمهيدًا لدخول المحطات الخدمة الفعلية لخدمة أكبر عدد ممكن من المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية في مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي داخل مركز دشنا.

ومن جانبه، أكد محافظ قنا، ضرورة حسن إدارة المرحلة الأخيرة للمشروعات، مع ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات المنفذة، والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ، مشددًا على أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بمبادرة حياة كريمة، لما لها من دور محوري في تحقيق التنمية الشاملة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في الريف المصري.

جاء ذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمهندس محمد علي، مدير الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور علاء شاكر، منسق مبادرة حياة كريمة، وخالد بهيج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

 

قنا دشنا نسب الإنجاز الفعلية مستشفى دشنا المركزي حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

فيديو غير لائق مع تلميذة.. القبض على مدير مدرسة هابي لاند للغات ببشتيل

البنزين

تواصل ارتفاعها عالميا.. رسميا أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

الحكومة

الحكومة تزف بشرى سارة للموظفين قبل عيد الأضحى.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

الدواجن

نزلت 12 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

صورة تعبيرية

بعد وفاة 3 أشخاص.. ما هو فيروس "هانتا" وما هي أعراضه؟

الزمالك

خبر سار لجماهير الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة

ارشيفية

هزار قلب بجنازة| مصرع شاب دهسته تريلا بالمنيب.. والأهالي: صاحبه دفعه أمام السيارة

المتهم

مفاجأة في تحقيقات واقعة مدرسة هابي لاند| الفيديو منذ عام.. والنيابة تتحرى عن سبب إخفائه

ترشيحاتنا

محمد صلاح

الملك المصري يكتب التاريخ.. كيف صنع محمد صلاح مجده مع ليفربول؟

بيراميدز

أحمد شوبير لـ بيراميدز : هدف إنبي صحيح وليس من لمسة يد

حمزة عبد الكريم

موهبة مصرية واعدة.. حمزة عبد الكريم يقترب من حلم الفريق الأول ببرشلونة

بالصور

إجراء 1456 حالة منظار جهاز هضمي بمستشفيات الشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

بجمبسوت.. مى حلمى تتجول فى شوارع أمستردام

مى حلمى فى شوارع أمستردام
مى حلمى فى شوارع أمستردام
مى حلمى فى شوارع أمستردام

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

صورة من زياوة وزير الدفاع
صورة من زياوة وزير الدفاع
صورة من زياوة وزير الدفاع

بعد وفاه 3 أشخاص.. ما هو فيروس هانتا وكيف يصيب الأشخاص؟

بعد وفاه شخصين.. ما هو فيروس هانتا و كيف ينتقل؟
بعد وفاه شخصين.. ما هو فيروس هانتا و كيف ينتقل؟
بعد وفاه شخصين.. ما هو فيروس هانتا و كيف ينتقل؟

فيديو

صورة من زياوة وزير الدفاع

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد