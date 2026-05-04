جولة ميدانية لمحافظ قنا .. وتشديدات على إدارة المرحلة الأخيرة لمشروعات حياة كريمة لسرعة دخولها الخدمة

أجرى اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، جولة ميدانية لتفقد مشروعات حياة كريمة بمركز دشنا، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ، والوقوف على نسب الإنجاز الفعلية للمشروعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وشملت الجولة عددًا من القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الصحة، ومشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بما يعكس اهتمام الدولة بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي في القرى.

واستهل محافظ قنا جولته، بتفقد أعمال إحلال وتجديد مستشفى دشنا المركزي، حيث شدد على سرعة إنجاز الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بكافة معايير الجودة والمواصفات الفنية المقررة، مؤكدًا أن القطاع الصحي يأتي في مقدمة أولويات الدولة، نظرًا لأهميته في توفير رعاية صحية لائقة للمواطنين، وتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة داخل المستشفى.

وفيما يخص محطات الرفع التابعة للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، تفقد المحافظ محطة الرفع بنجع سعيد، حيث تابع مراحل التشغيل التجريبي، واطمأن على كفاءة العمل داخل المحطة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية لضمان وصول المياه النقية إلى المواطنين بصورة منتظمة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة داخل القرى المستهدفة.

كما شملت الجولة تفقد محطة الشيخ علي، حيث اطلع محافظ قنا، على منظومة التشغيل والصيانة، وأعمال التجارب الفنية، مؤكدًا أهمية المتابعة الدورية لكافة مكونات المحطة لضمان استمرارية الخدمة بكفاءة عالية، خاصة في ظل التوسع الكبير الذي تشهده مشروعات البنية التحتية ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وعلى هامش جولته بمحطة الشيخ علي، استمع المحافظ إلى شكاوى عدد من المواطنين، والتي حرص على معاينتها على أرض الواقع، والعمل على حلها بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات المختصة، مشددًا على أن التواصل المباشر مع المواطنين يمثل ركيزة أساسية في تحسين مستوى الخدمات، وتلبية احتياجاتهم، بما يحقق رضاهم عن المشروعات المنفذة.

وتابع محافظ قنا جولته بتفقد أعمال التشغيل بمحطتي أبو مناع بحري، وأبو مناع غرب، حيث وجه بسرعة الانتهاء من الملاحظات الفنية، تمهيدًا لدخول المحطات الخدمة الفعلية لخدمة أكبر عدد ممكن من المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية في مستوى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي داخل مركز دشنا.

ومن جانبه، أكد محافظ قنا، ضرورة حسن إدارة المرحلة الأخيرة للمشروعات، مع ضرورة التنسيق الكامل بين كافة الجهات المنفذة، والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ، مشددًا على أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بمبادرة حياة كريمة، لما لها من دور محوري في تحقيق التنمية الشاملة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في الريف المصري.

جاء ذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والمهندس محمد علي، مدير الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور علاء شاكر، منسق مبادرة حياة كريمة، وخالد بهيج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.



