تراجع مؤشرات بورصة الكويت في ختام تعاملات اليوم

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم، على تراجع مؤشراتها حيث سجل مؤشرها العام انخفاضا بنحو 15.01 نقطة بما نسبته 0.17% ليصل إلى مستوى 8893.29 نقطة، إذ جرى تداول نحو 650 مليون سهم عبر 32 ألفا و386 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 125.4 مليون دينار كويتي.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 13.99 نقطة بما نسبته 0.16% ليصل إلى مستوى 8591.07 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 394 مليون سهم من خلال 18 ألفا و689 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 54.6 مليون دينار كويتي.

وسجل مؤشر السوق الأول انخفاضا بنحو 16.01 نقطة بما نسبته 0.17% ليصل إلى مستوى 9419.10 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 256 مليون سهم عبر 13 ألفا و697 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 70.8 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر "رئيسي 50" بنحو 72.16 نقطة بما نسبته 0.76% ليصل إلى مستوى 9400.03 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 300 مليون سهم عبر 13 ألفا و485 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 42 مليون دينار كويتي.