ضبط 1.5 طن دقيق بلدى مدعم محظور تداوله داخل ماكينة طحين بالشهداء

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية بضرورة التواجد الميداني المستمر لرصد المخالفات والتعامل الفوري معها ، وشن الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق للتصدي لكافة أنواع الغش والتلاعب حفاظا على الصالح العام.

وقد تمكنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الشهداء من ضبط طن ونصف طن دقيق بلدي مدعم محظور تداوله داخل أحد ماكينات الطحين ، لإعادة استخدامه وبيعه بالسوق السوداء بالمخالفة للقانون وتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة.

وأكد محافظ المنوفية على ضرورة مواصلة تنفيذ تلك الحملات والضربات الاستباقية، لمنع المخالفين من استكمال أنشطتهم غير القانونية، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتعامل بكل حزم لتحقيق الردع اللازم، حفاظاً على الصحة العامة والصالح العام.