وزيرة التنمية المحلية والبيئة: المركز الإعلامي يتلقى 125 شكوى خلال أبريل عبر منصات التواصل

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا من المركز الإعلامي بالوزارة بشأن حصاد جهود متابعة ورصد والتعامل مع شكاوى المواطنين خلال شهر أبريل 2026، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المحلية والبيئية بالمحافظات.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تضع ملف شكاوى المواطنين على رأس أولوياتها، من خلال منظومة متكاملة للرصد والمتابعة تعمل على مدار الساعة، بما يضمن سرعة التفاعل مع الشكاوى وتحقيق استجابات فعالة على أرض الواقع، مشيرة إلى أن المركز الإعلامي يمثل حلقة الوصل الرئيسية في رصد ونقل شكاوى المواطنين والتعامل معها بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المختصة.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن المركز الإعلامي تلقى خلال شهر أبريل عدد (125) شكوى متنوعة عبر منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام المختلفة، تنوعت بين تراكم القمامة والمخلفات، والإشغالات والتعديات على حرم الطريق، والتعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف، فضلاً عن مخالفات المحال العامة، ومشكلات الصرف الصحي، وأعطال الإنارة العامة، حيث تم التعامل مع نحو (80) شكوى منها حتى الآن، بنسبة إنجاز بلغت نحو 65%، وجارٍ استكمال فحص والتعامل مع باقي الشكاوى بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار التقرير إلى أن أكثر الشكاوى التي تم تلقيها خلال شهر أبريل جاءت في مقدمتها الشكاوى المتعلقة بالتعديات والبناء المخالف بعدد 37 شكوى، تليها شكاوى تراكم القمامة والمخلفات بعدد 32 شكوى، ثم شكاوى الإشغالات بعدد 25 شكوى، إلى جانب مشكلات الصرف الصحي بعدد 13 شكاوى، وأعطال الإنارة العامة بعدد 8 شكاوى، فضلًا عن شكاوى مزاولة النشاط بدون تراخيص ومخالفة مواعيد الغلق بعدد 7 شكاوى، ومخاطر إنشائية داخل الكتل السكنية بعدد 3 شكاوى، بما يعكس تنوع المشكلات التي يتم التعامل معها وفقًا لطبيعة كل قطاع.

كما أوضح التقرير أن الشكاوى التي تم تلقيها خلال شهر أبريل توزعت على 21 محافظة شملت الجيزة، القاهرة، الإسكندرية، الأقصر، سوهاج، الفيوم، الدقهلية، الشرقية، كفر الشيخ، بني سويف، دمياط، البحر الأحمر، الغربية، المنيا، القليوبية، قنا، المنوفية، أسيوط، الإسماعيلية، البحيرة، ومطروح، بما يعكس اتساع نطاق منظومة الرصد والمتابعة على مستوى الجمهورية.

وأضاف التقرير أن محافظة القاهرة جاءت في مقدمة المحافظات من حيث عدد الشكاوى بواقع نحو 27 شكوى، تلتها محافظة الدقهلية بعدد 15 شكوى، ثم محافظة الجيزة بعدد 12 شكوى، فيما سجلت محافظة الغربية نحو 11 شكوى، مع توزيع باقي الشكاوى على عدد من المحافظات الأخرى، حيث تم التعامل معها وفقًا لطبيعة كل شكوى وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية المختصة، بما يضمن سرعة الاستجابة وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى تنفيذ عدد من التدخلات الميدانية بالمحافظات شملت حملات لرفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة، والتعامل مع مخالفات البناء والتعديات، إلى جانب الدفع بالمعدات اللازمة لمواجهة تجمعات المياه ومشكلات الصرف، وصيانة أعمدة الإنارة، بما أسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت الدكتورة منال عوض استمرار جهود الوزارة في تطوير آليات التعامل مع الشكاوى وتعزيز سرعة الاستجابة لها بالتنسيق الكامل مع المحافظات، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات وتحسين جودة الحياة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري والبيئي بمختلف أنحاء الجمهورية.