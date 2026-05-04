تحذيرات دولية وتصعيد أمريكي يهددان بانفجار إقليمي| ومحلل: مضيق هرمز في دائرة الخطر

أصدرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تحذيرات حديثة تتعلق بالأوضاع الأمنية في منطقة مضيق هرمز والخليج العربي، وذلك في ظل التوقعات بارتفاع وتيرة حركة الملاحة خلال الفترة الراهنة، الأمر الذي يستدعي اتخاذ تدابير تنسيقية أكثر صرامة لضمان سلامة السفن وحماية خطوط الإمداد البحرية.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور عبداللة نعمة، المحلل السياسي اللبناني، إن في ظل تحذيرات بحرية متصاعدة في مضيق هرمز تحت مستوى تهديد مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية لإيران وتقوم القوات العسكرية الأمريكية باجراءت تأمين مشددة اصدرت اليوم صباحا هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تحذيرات شديدة في منطقة مضيق هرمز حول حركة الملاحة في الأيام والاسابيع القريبة ودعت لتعزيز إجراءات تنسيقية مشددة لضمان سلامة السفن، وذلك بتعزيز الأمن البحري في منطقة اهم الممرات الملاحية العالمية.

وأضاف نعمة، لـ "صدى البلد": "وتأتي هذه الإجراءات في إطار محاولات دولية لاحتواء اي تصعيد وخاصة ان الولايات المتحدة الأمريكية قالت بوضح على لسان الرئيس دونالد ترامب أن القوات العسكرية الأمريكية ستساهم في حماية عبور السفن اليوم بحماية امريكية وان أي اعتداء سيجابه بالقوة".

وأشار نعمة: "من المحتمل اليوم ان تعود الحرب من جديد بين الولايات المتحدة وايران، وخاصة بعد الجدل الذي يحصل في موضوع التفاوض بين واشنطن وايران أن مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية اليوم استمرار الحرب بعدما اتضح ان هناك خلافات كبيرة بين القيادات السياسية والحرث الثوري!داخل إيران".

وتابع: "دونالد ترامب قال أنه غير راضي على نتائج المحدثات والمقترح الايران كم صرح دونالد ترامب انه لم يقبل به ورغم كل ما يقال من القيادات الإيرانية بكذب دونالد ترامب إلا أن دونالد ترامب

يلعب دورا زكيا في كثرة الكلام عن انتصار للقوات العسكرية الأمريكية على إيران".

واختتم: "النظام الإيراني ذاهب لا محالة والعودة للحرب قادمة اما بالنسبة للبنان الحرب مشتعلة بين حزب الله وإسرائيل في ظل هشاشة وقف إطلاق النار للأسف المنطقة ما زالت الحرب مفتوحة".

وشددت الهيئة على أهمية التنسيق المباشر مع السلطات العمانية، بهدف تعزيز منظومة الأمن البحري وتوفير بيئة آمنة لعبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز، الذي يعد من أبرز وأهم الممرات الملاحية على مستوى العالم.

وأوضحت التقارير أن مستوى التهديد في المضيق لا يزال عند درجة حرجة، في ظل استمرار التوترات الإقليمية وتصاعدها، وهو ما يفرض حالة من الحذر الدائم واليقظة المستمرة فيما يتعلق بحركة الملاحة الدولية في هذه المنطقة الحيوية.

وفي السياق نفسه، أشارت المعلومات إلى أن الولايات المتحدة قامت بإنشاء منطقة أمنية معززة لدعم وتأمين عمليات عبور السفن التجارية، في خطوة تهدف إلى الحد من المخاطر المحتملة وضمان انسيابية حركة التجارة العالمية عبر المضيق دون انقطاع.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود دولية أوسع ترمي إلى احتواء أي تصعيد محتمل في واحدة من أكثر المناطق البحرية حساسية وتأثيرا على الاقتصاد العالمي.