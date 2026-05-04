ساعات حاسمة في المنطقة .. أسامة كبير : ما يحدث حرب وكالة تدفع ثمنها دول الخليج

عبد الخالق صلاح

أكد اللواء حرب أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان، أن الهجمات الإيرانية على الإمارات مرفوضة تمامًا، ووصفها إنها جزء من سياسة "حرب الوكالة" التي تنتهجها طهران ضد دول الخليج.

أمن الخليج خط أحمر

وقال "كبير" خلال مداخلة مع أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، إن موقف مصر ثابت برفض أي عدوان على دول الخليج، لأن الأمن القومي المصري مرتبط بشكل مباشر بأمن الخليج.

خرق هدنة وتصعيد مريب

وأضاف المستشار بكلية القادة والأركان، أن استهداف الإمارات يعتبر خرق واضح للهدنة وبدون مبرر، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة حاليًا بتدرس الردود المناسبة وبتحاول تفهم أسباب التصعيد.

صراع معقد ومفاوضات على جبهتين

وأوضح، أن الوضع بيزداد تعقيد، وإيران داخلة المفاوضات بمسارين: وقف إطلاق النار والملف النووي، في وقت كل طرف منهم بيحاول يفرض نفوذه في المنطقة.

مضيق هرمز.. ورقة ضغط خطيرة

وأشار إلى أن مضيق هرمز بيمثل ورقة ضغط استراتيجية لإيران، لكنه ممر ملاحي دولي مينفعش أي طرف يقفله، مؤكد إن اللي بيحصل حاليًا هو “حروب وكالة” بتدفع دول الخليج تمنها.

الساعات اللي جاية حاسمة

وشدد على أن الساعات المقبلة ممكن تشهد تطورات مهمة وكبيرة، سواء تهدئة أو تصعيد جديد، مضيفا : "أحذر  الحرب ممكن ترجع تاني لو تم استهداف مصالح أمريكية حيوية"، مؤكدا على ضرورة وجود دول الخليج في أي مفاوضات تخص أمنها.

