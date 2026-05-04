قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مانشستر سيتي يتقدم بهدف على إيفرتون في الدوري الإنجليزي
ترامب : إيران هاجمت سفنًا دولية .. وحان وقت انضمام كوريا الجنوبية لتحالف أمن الملاحة
خلل حقيقي.. مصطفى بكري: صاحب المعاش كان بياخد 1000 جنيه بقوا 1800 بس
لقاء سويدان تكشف تفاصيل رحلتها مع العصب السابع
وزير الآثار يدشن محطة للطاقة الشمسية بالمتحف المصري الكبير | صور
أحمد موسى يوجه رسالة لحسام حسن على الهواء.. ويتمنى ضم هذا اللاعب للمنتخب
شعبة المصورين: تطبيق نظام جديد لتغطية الفعاليات الكبرى بدءًا من جنازة هاني شاكر
مسئول عسكري إيراني: أحداث الفجيرة نتيجة لمغامرة الجيش الأمريكي
بوتين: هدنة مع أوكرانيا يومي 8 و 9 مايو.. ورد ساحق على أي خروقات
إخطار الزوجة الأولى إلزامي..ضوابط تعدد الزوجات وفقا لمشروع قانون الاسرة
شاهد وصول هيفاء وهبي إلى القاهرة استعدادا لحفلها غدا
1600 جنيه للبطاقة.. أسهل طريقة للحصول على منحة التموين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يجب إبلاغ الزوجة الأولى بالزواج من الثانية؟ .. أمين الفتوى يكشف الضوابط الشرعية

الزواج الثاني
الزواج الثاني
عبد الرحمن محمد

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على تساؤل يتردد كثيراً في أروقة الفتوى حول حكم زواج الرجل من امرأة ثانية دون علم زوجته الأولى، موضحاً الضوابط التي تحكم هذا الأمر لضمان استقرار المجتمع والأسرة.

أكد الشيخ أحمد وسام، خلال برنامج "فتاوى الناس" على قناة "الناس"، أن الإشهار ركن أساسي ومهم أكد عليه الشرع في مسألة الزواج.

وشدد على أن الزواج يجب أن يكون معلناً وواضحاً للجميع، ولا يجوز أن يتم في السر.

وأشار أمين الفتوى إلى أن التعدد في ظل وجود زوجة في العصمة؛ يفرض على الزوج التزامات أخلاقية وشرعية، منها:

- ضرورة أن يكون الزواج الجديد مشهراً ومعلناً للعامة.

- يُعد من قبيل حسن العشرة والمودة أن يبادر الزوج بنفسه بإخبار زوجته الأولى بقراره بالزواج الثاني.

وفي لفتة قانونية وشرعية مهمة، أوضح الشيخ وسام الإجراءات المتبعة في حال لم يخبر الزوج زوجته، مؤكداً على الآتي:

- يقع على عاتق المأذون الذي يعقد الزواج واجب شرعي وقانوني بإخطار الزوجة أو الزوجات السابقات بوقوع الزواج الجديد.

 - عدم جواز التواطؤ بأي شكل من الأشكال لإخفاء واقعة الزواج عن الزوجة الأولى.

وأشار أمين الفتوى إلى أن إخفاء الزواج يتنافى تماماً مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تقوم على الوضوح والشفافية. 

وحذر من أن السرية في هذه الحالات غالباً ما تترتب عليها أضرار بالغة ومشكلات أسرية واجتماعية معقدة، ولهذا السبب كان تشديد الشرع على ضرورة الإشهار والإعلام.

إخفاء الزواج الثاني أمين الفتوى الزواج الثاني المأذون الشيخ أحمد وسام الإشهار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| تراجع غير مسبوق في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

هاتولي أم رجل مكسورة.. واقعة إهانة جديدة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

هاتولي أم رجل مكسورة.. أزمة "رغيفين عيش وكيس فول" تعيد فتح ملف إهانة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

النائب عبد المنعم إمام

نائب: لجوء البعض إلى الطلاق للحصول على المعاش يعكس خللا بالمنظومة الحالية

زواج - ارشيفية

شروط منح الزوجة حق فسخ العقد خلال 6 شهور من الزواج

استاد مصر بالعاصمة الإدارية

التراك بعيد عن المدرجات.. سبب عدم اعتماد كاف استاد مصر بالعاصمة الإدارية

أحمد فتوح

النقض رفضت الطعن.. القصة الكاملة لـ حبس فتوح الزمالك في حادث العلمين

النادي الأهلي

رحيل مهاجم سوبر من الأهلي بعد نهاية الدوري

ترشيحاتنا

نبيل الحلفاوي

وليد الحلفاوي : بدأت الإخراج من الصفر دون مساعدة والدي

نبيل الحلفاوي

المخرج خالد الحلفاوي: فخور بسيرة والدي وكان يدفعني نحو كتابة القصص

الأحوال الشخصية

حق الزوجة في فسخ عقد الزواج بعد 6 أشهر .. مفاجأة بقانون الأحوال الشخصية

بالصور

طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون.. وصفة مطبخ سهلة بمذاق مطاعم البحر المتوسط

طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون
طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون
طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون

شاهد وصول هيفاء وهبي إلى القاهرة استعدادا لحفلها غدا

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

تييري فريمو : مهرجان كان يواصل التجديد بالأعمال والأسماء والموضوعات المقدمة

تييري فريمو
تييري فريمو
تييري فريمو

أسعار بى واى دى F3 موديل 2015 المستعملة في مصر

بي واي دي F3
بي واي دي F3
بي واي دي F3

فيديو

الشهيد مفيب محمد عمرو الطاهر

حكاية بطل.. قصة استشهاد النقيب محمد عمرو الطاهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

المزيد