إحالة مدير وحدى الكلى بـ مستشفى قويسنا للتحقيق

أجرى الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جولة تفقدية مسائية مفاجئة لمستشفى قويسنا المركزي لمتابعة سير العمل والانضباط الإداري والطبي.

في مستهل جولته، ​وخلال تفقده لقسم الاستقبال والطوارئ، وجّه وكيل الوزارة بضرورة زيادة عدد الأطباء المتواجدين بالاستقبال، لضمان سرعة التعامل مع الحالات الحرجة وتقليل زمن انتظار المرضى، في دعم لقسم الاستقبال بالأطقم الطبية مشدداً على أن قسم الإستقبال هو الواجهة الأولى للمستشفى ويجب أن يعمل بأقصى طاقة استيعابية على مدار الساعة لتوفير الرعاية العاجلة لمواطني مركز قويسنا والقرى المجاورة.

كما تابع العمل بالأقسام المختلفة، الأشعة والحضانات والأقسام الداخلية. والعناية المركزة

وخلال الزيارة رصد وكيل الوزارة قصوراً شديداً في انتظام التحاليل الشهرية لمرضى الغسيل الكلوي، كما أبدى وكيل الوزارة ملاحظات من بعض القصور في الخدمات المقدمة، بوحدة الكلى حيث رصد تأخراً في إجراء التحاليل الشهرية اللازمة لمرضى وحدة الغسيل الكلوي. وبناءً عليه.

ووجه باستدعاء فوري لكل من: ​مدير وحدة الكلى بالمستشفى، مدير المعامل بالمستشفى٫ ​مشرفة التمريض بالوحدة ​وذلك للتحقيق في أسباب هذا التأخر الذي يمس صحة وسلامة المرضى بشكل مباشر، مؤكداً عدم التهاون في أي تقصير يخص الفئات الأكثر احتياجاً للرعاية.

وفيما يخص ​انضباط الطاقم الطبي ​وفي إطار سعيه لفرض الانضباط، قرر وكيل الوزارة تحويل 5 من أعضاء الطاقم الطبي للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم، وذلك لثبوت تغيبهم عن "النبطشية" المكلفين بها، مما يؤثر على كفاءة العمل بالمرور المسائي.

وفيما يخص توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ​ شملت الجولة مراجعة دقيقة لمخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث وجه وكيل الوزارة مدير عام إدارة الصيدلة بالمديرية بضرورة التنسيق الفوري لاستكمال أي نواقص وضمان توافر كافة العلاجات والمستهلكات اللازمة للمرضى داخل المستشفى.

كما أكد الدكتور عمرو مصطفى وكيل الوزارة خلال المرور على أهمية الالتزام بمعايير الجودة والإهتمام بالأمن والنظافة داخل المستشفى.

​وفي تأكيد له عقب الجولة، أشار الدكتور عمرو مصطفى محمود أن هذه الزيارات لن تتوقف، وأن "صحة المواطن خط أحمر" قائلاً: ​"هدفنا ليس تصيد الأخطاء، بل تقويم الأداء وضمان أن يتلقى كل مريض حقه في رعاية طبية كريمة ولائقة. إن المنظومة الصحية بالمنوفية لن تسمح بأي تقاعس، ومكتبي مفتوح دائماً لمتابعة أي شكوى، وسنتواجد في الميدان بكافة المستشفيات في أوقات غير معلنة للتأكد من انضباط الأطقم الطبية وتوافر الإمكانيات."