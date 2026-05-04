قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب : لا يمكن السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي
مانشستر سيتي يتقدم بهدف على إيفرتون في الدوري الإنجليزي
ترامب : إيران هاجمت سفنًا دولية .. وحان وقت انضمام كوريا الجنوبية لتحالف أمن الملاحة
خلل حقيقي.. مصطفى بكري: صاحب المعاش كان بياخد 1000 جنيه بقوا 1800 بس
لقاء سويدان تكشف تفاصيل رحلتها مع العصب السابع
وزير الآثار يدشن محطة للطاقة الشمسية بالمتحف المصري الكبير | صور
أحمد موسى يوجه رسالة لحسام حسن على الهواء.. ويتمنى ضم هذا اللاعب للمنتخب
شعبة المصورين: تطبيق نظام جديد لتغطية الفعاليات الكبرى بدءًا من جنازة هاني شاكر
مسئول عسكري إيراني: أحداث الفجيرة نتيجة لمغامرة الجيش الأمريكي
بوتين: هدنة مع أوكرانيا يومي 8 و 9 مايو.. ورد ساحق على أي خروقات
إخطار الزوجة الأولى إلزامي..ضوابط تعدد الزوجات وفقا لمشروع قانون الاسرة
شاهد وصول هيفاء وهبي إلى القاهرة استعدادا لحفلها غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إحالة مدير وحدى الكلى بـ مستشفى قويسنا للتحقيق

جولة وكيل صحة المنوفية
جولة وكيل صحة المنوفية
مروة فاضل

أجرى الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جولة تفقدية مسائية مفاجئة لمستشفى قويسنا المركزي لمتابعة سير العمل والانضباط الإداري والطبي.

في مستهل جولته، ​وخلال تفقده لقسم الاستقبال والطوارئ، وجّه وكيل الوزارة بضرورة زيادة عدد الأطباء المتواجدين بالاستقبال، لضمان سرعة التعامل مع الحالات الحرجة وتقليل زمن انتظار المرضى، في دعم لقسم الاستقبال بالأطقم الطبية مشدداً على أن قسم الإستقبال هو الواجهة الأولى للمستشفى ويجب أن يعمل بأقصى طاقة استيعابية على مدار الساعة لتوفير الرعاية العاجلة لمواطني مركز قويسنا والقرى المجاورة.

كما تابع العمل بالأقسام المختلفة، الأشعة  والحضانات والأقسام الداخلية. والعناية المركزة 

وخلال الزيارة رصد وكيل الوزارة قصوراً شديداً في انتظام التحاليل الشهرية لمرضى الغسيل الكلوي، كما  أبدى وكيل الوزارة ملاحظات من بعض القصور في الخدمات المقدمة، بوحدة الكلى حيث رصد تأخراً في إجراء التحاليل الشهرية اللازمة لمرضى وحدة الغسيل الكلوي. وبناءً عليه. 

ووجه باستدعاء فوري لكل من: ​مدير وحدة الكلى بالمستشفى، مدير المعامل بالمستشفى٫ ​مشرفة التمريض بالوحدة ​وذلك للتحقيق في أسباب هذا التأخر الذي يمس صحة وسلامة المرضى بشكل مباشر، مؤكداً عدم التهاون في أي تقصير يخص الفئات الأكثر احتياجاً للرعاية. 

وفيما يخص ​انضباط الطاقم الطبي ​وفي إطار سعيه لفرض الانضباط، قرر وكيل الوزارة تحويل 5 من أعضاء الطاقم الطبي للتحقيق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم، وذلك لثبوت تغيبهم عن "النبطشية" المكلفين بها، مما يؤثر على كفاءة العمل بالمرور المسائي.

وفيما يخص توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ​ شملت الجولة مراجعة دقيقة لمخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث وجه وكيل الوزارة مدير عام إدارة الصيدلة بالمديرية بضرورة التنسيق الفوري لاستكمال أي نواقص وضمان توافر كافة العلاجات والمستهلكات اللازمة للمرضى داخل المستشفى.

كما أكد الدكتور عمرو مصطفى وكيل الوزارة خلال المرور على أهمية الالتزام بمعايير الجودة والإهتمام بالأمن والنظافة داخل المستشفى. 

​وفي تأكيد له عقب الجولة، أشار  الدكتور عمرو مصطفى محمود أن هذه الزيارات لن تتوقف، وأن "صحة المواطن خط أحمر" قائلاً: ​"هدفنا ليس تصيد الأخطاء، بل تقويم الأداء وضمان أن يتلقى كل مريض حقه في رعاية طبية كريمة ولائقة. إن المنظومة الصحية بالمنوفية لن تسمح بأي تقاعس، ومكتبي مفتوح دائماً لمتابعة أي شكوى، وسنتواجد في الميدان بكافة المستشفيات في أوقات غير معلنة للتأكد من انضباط الأطقم الطبية وتوافر الإمكانيات."

صحة المنوفية المنوفية مستشفي قويسنا جولة تفقدية أخبار محافظة المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| تراجع غير مسبوق في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

هاتولي أم رجل مكسورة.. واقعة إهانة جديدة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

هاتولي أم رجل مكسورة.. أزمة "رغيفين عيش وكيس فول" تعيد فتح ملف إهانة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

النائب عبد المنعم إمام

نائب: لجوء البعض إلى الطلاق للحصول على المعاش يعكس خللا بالمنظومة الحالية

زواج - ارشيفية

شروط منح الزوجة حق فسخ العقد خلال 6 شهور من الزواج

استاد مصر بالعاصمة الإدارية

التراك بعيد عن المدرجات.. سبب عدم اعتماد كاف استاد مصر بالعاصمة الإدارية

أحمد فتوح

النقض رفضت الطعن.. القصة الكاملة لـ حبس فتوح الزمالك في حادث العلمين

النادي الأهلي

رحيل مهاجم سوبر من الأهلي بعد نهاية الدوري

ترشيحاتنا

ترامب

ترامب يحذر من إبادة قوات إيران إذا استهدفت السفن الأمريكية قرب مضيق هرمز

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

البرلمان العربي يدين الهجمات البربرية الإيرانية ضد منشآت مدنية بالإمارات

جاسم البديوي

مجلس التعاون الخليجي يدين استهداف الإمارات بصواريخ ومسيرات إيرانية

بالصور

طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون.. وصفة مطبخ سهلة بمذاق مطاعم البحر المتوسط

طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون
طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون
طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون

شاهد وصول هيفاء وهبي إلى القاهرة استعدادا لحفلها غدا

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

تييري فريمو : مهرجان كان يواصل التجديد بالأعمال والأسماء والموضوعات المقدمة

تييري فريمو
تييري فريمو
تييري فريمو

أسعار بى واى دى F3 موديل 2015 المستعملة في مصر

بي واي دي F3
بي واي دي F3
بي واي دي F3

فيديو

الشهيد مفيب محمد عمرو الطاهر

حكاية بطل.. قصة استشهاد النقيب محمد عمرو الطاهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

المزيد