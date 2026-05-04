مرأة ومنوعات

أعراض غير متوقعة تكشف الزائدة الدودية .. وطرق فحص في المنزل كالمحترفين

اسماء محمد

تعد الزائدة الدودية من المشكلات الصحية الخطيرة التى يمكن تفادي مضاعفاتها العديدة عند اكتشافها في المراحل المبكرة.

ووفقا لموقع هيلث دايركت نكشف لكم أهم أعراض الزائدة الدودية والعلامات المبكرة.
 

أعراض الزائدة الدودية 

تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لالتهاب الزائدة الدودية ألمًا في البطن، وغثيانًا ، وفقدانًا للشهية.

تظهر هذه الأعراض عادةً بطريقة تُسهّل تشخيص التهاب الزائدة الدودية ولكن لسوء الحظ، لا تظهر الأعراض الكلاسيكية إلا لدى نصف المصابين تقريبًا.

 قد يكون الأطفال وكبار السن والحوامل أقل عرضةً لظهور هذه الأعراض.

 العلامات المبكرة لالتهاب الزائدة الدودية


في الحالة النموذجية، يبدأ ألم البطن في منتصف البطن، حول السرة. وقد يستمر الألم أو يظهر ويختفي لعدة ساعات و مع مرور الوقت، يشتد الألم، ويصاحبه غثيان وقيء.

 بعد عدة ساعات، يزول الغثيان، وينتقل الألم إلى أسفل البطن الأيمن، حيث توجد الزائدة الدودية. يصبح الألم أكثر تركيزًا ويستمر في التفاقم.

الأعراض المحتملة لالتهاب الزائدة الدودية


قد تظهر أعراض إضافية لاحقاً لدى بعض الأشخاص، وتشمل هذه الأعراض ما يلي:

الحمى 

يصاب ما يصل إلى 40% من الناس بالحمى و هذا يعني أن جهازك المناعي ينشط بشكل أكبر وقد يعني أيضاً ازدياد الالتهاب أو انتشار العدوى.
الشعور بالضيق 

قد تلاحظ أنك تشعر بتوعك عام و قد تفتقر إلى الطاقة أو الحافز وتشعر برغبة في البقاء في السرير، كما تفعل عندما تكون مريضاً.

انتفاخ البطن

قد يبدو بطنك منتفخًا أو تشعر بالانتفاخ وعادةً ما تكون هذه علامة متقدمة وقد تشير إلى تمزق الزائدة الدودية.

أعراض بولية 

 تشعر برغبة متكررة أو ملحة في التبول وقد يحدث هذا إذا تسبب التهاب الزائدة الدودية في تهيج الأعصاب المتصلة بالمثانة.

شلل الأمعاء

عندما يُعيد الجسم توجيه تدفق الدم من الأمعاء إلى الزائدة الدودية، قد تتوقف حركة الأمعاء مؤقتًا و يُصاب بعض الأشخاص بالإمساك ويشعرون بعدم القدرة على إخراج الغازات وقد يشعرون أن التبرز سيخفف من أعراضهم.
الإسهال

طرق فحص التهاب الزائدة الدودية

إذا كنت تشك في إصابتك بالتهاب الزائدة الدودية، فعليك دائمًا مراجعة الطبيب لفحصها ولكن إذا كنت تبحث عن علامة، فهناك بعض العلامات التي يستخدمها الأطباء لتشخيص التهاب الزائدة الدودية

يُعدّ موضع الألم مؤشرًا مفيدًا، خاصةً إذا بدأ حول السرة ثم انتقل إلى أسفل البطن الأيمن بالطريقة المعتادة ولكن قد يشعر بعض الأشخاص بالألم في أماكن أخرى. وقد يبحث الأطباء عن:

علامة ماكبيرني

تُعدّ نقطة ماكبيرني الموقع الأكثر شيوعًا للزائدة الدودية، ويُعدّ الألم عند لمسها أول ما يتحقق منه مقدمو الرعاية الصحية في الفحص البدني يتم تحديدها برسم خط من الشوكة الحرقفية الأمامية العلوية (نتوء عظمي بالقرب من الورك) إلى السرة وقياس المسافة و تقع النقطة على بُعد بوصتين تقريبًا على طول الخط، أي ما يُعادل ثلث المسافة.

علامة بلومبرج

الضغط المطبق على المنطقة المؤلمة يصبح أسوأ عند إزالته (يُعرف أيضًا باسم ألم الارتداد).
علامة دنفي 
السعال يزيد الألم سوءاً

علامة روفسينغ

الضغط على الجانب الأيسر السفلي يسبب ألماً في الجانب الأيمن السفلي.

علامة العضلة القطنية

إذا كانت الزائدة الدودية خلف القولون بدلاً من أمامه، فقد يُسبب التهاب الزائدة الدودية تهيجًا في عضلة القطنية و قد تجد نفسك تثني وركك الأيمن لتقصير العضلة، مما يُخفف الألم. قد يُحاول الطبيب مدّ وركك الأيمن أو تدويره للخارج.

إذا شعرت بألم، تُسمى هذه علامة العضلة القطنية أما إذا شعرت بألم عند تدويره للداخل، فتُسمى علامة العضلة السادة.

أرخص سيارة REEV
