قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إحنا غلابة وتعبنا | عمرو أديب : بكرا 8 بالليل هنعرف كل حاجة
تحرير 40 محضرا تموينيا لأسواق ومخابز في دمياط
تحديث بطاقة التموين 2026 أونلاين عبر مصر الرقمية
أحمد موسى يوجه رسالة لحسام حسن على الهواء.. ويتمنى ضم هذا اللاعب للمنتخب
العسقلاني: أزمات العالم ترفع الأسعار محليًا.. والتسعير السقفي يحد من الممارسات الاحتكارية
ترامب يكشف مفاجأة : الحرب ضد إيران ستنتهي بسرعة
شعبة الأجهزة الكهربائية : ارتفاع الطلب وقت الأزمات يدفع الأسعار للصعود
إعلام إسرائيلي: تل أبيب مستعدة للعودة للقتال وتنتظر الضوء الأخضر من أمريكا
سقوط مدوٍ .. انهيار الأوفر برايس لـ 650 ألف جنيه | شعبة السيارات تكشف مفاجأة
هل انتهكت إيران الهدنة بقصف الإمارات ؟ ترامب يهرب من سؤال صادم
ترامب : لا يمكن السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي
مانشستر سيتي يتقدم بهدف على إيفرتون في الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

سقوط مدوٍ .. انهيار الأوفر برايس لـ 650 ألف جنيه | شعبة السيارات تكشف مفاجأة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد العيسوي

شهدت سوق السيارات في مصر خلال الأسبوعين الماضيين تحولات ملحوظة، كان أبرزها تراجع قيمة ما يُعرف بـ"الأوفر برايس"، في مؤشر يعكس بداية انفراجة تدريجية في واحدة من أكثر الأسواق تأثرًا بالتقلبات الاقتصادية والسياسية. ويأتي هذا الانخفاض وسط حالة من الترقب لدى المستهلكين، الذين ينتظرون مزيدًا من التراجع خلال الفترة المقبلة.
 

انخفاض ملحوظ مدفوع بعوامل خارجية


في هذا السياق، أكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية، أن تراجع "الأوفر برايس" بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10% يُعد أمرًا طبيعيًا في ظل المستجدات الأخيرة. وأوضح أن التهدئة النسبية في التوترات بين الولايات المتحدة وإيران لعبت دورًا محوريًا في استقرار حركة الملاحة البحرية عالميًا، خاصة في مضيق هرمز، وهو ما انعكس بدوره على تكاليف الشحن وسلاسل الإمداد.

وأشار إلى أن نفس العوامل التي ساهمت في ارتفاع الأسعار خلال الفترة الماضية، هي نفسها التي تقود حاليًا موجة الانخفاض، مع استثناء واحد يتمثل في استمرار ارتفاع سعر الدولار محليًا، رغم التوقعات بإمكانية تراجعه خلال الفترة المقبلة.
 

السيارات الجديدة تقود موجة التراجع


وأوضح أبو المجد أن الانخفاض الحالي يتركز بشكل أساسي في سوق السيارات الجديدة، على أن يمتد تدريجيًا إلى سوق السيارات المستعملة، التي تتأثر عادةً بحركة السوق الأساسية. ويعكس هذا الاتجاه تحسنًا نسبيًا في المعروض، إلى جانب تراجع حدة المضاربات التي كانت ترفع الأسعار بشكل غير مبرر.
 

نماذج واقعية تؤكد التراجع


ولإثبات هذا الاتجاه، استشهد رئيس رابطة التجار بمثال واضح، حيث وصلت أسعار إحدى سيارات "نيسان" موديل 2024 إلى نحو مليون و150 ألف جنيه في ذروة الأزمة، قبل أن تنخفض إلى حوالي 650 ألف جنيه مع استقرار سعر الصرف وتخفيف القيود على الاستيراد، وعودة المعروض بشكل تدريجي.
 

توقعات بمزيد من الانخفاض


وعن مستقبل السوق، توقع أبو المجد استمرار موجة التراجع خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى إمكانية انخفاض الأسعار بنسبة إضافية تتراوح بين 10 إلى 15%. وأكد أن السوق يتجه نحو مزيد من الشفافية بين التاجر والمستهلك، وهو ما يعزز من فرص عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية.


في الختام، تبدو سوق السيارات المصرية على أعتاب مرحلة جديدة من التوازن، مدفوعة بعوامل خارجية ومحلية متداخلة.

السيارات امريكا ايران الانخفاض الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| تراجع غير مسبوق في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

هاتولي أم رجل مكسورة.. واقعة إهانة جديدة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

هاتولي أم رجل مكسورة.. أزمة "رغيفين عيش وكيس فول" تعيد فتح ملف إهانة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

النائب عبد المنعم إمام

نائب: لجوء البعض إلى الطلاق للحصول على المعاش يعكس خللا بالمنظومة الحالية

زواج - ارشيفية

شروط منح الزوجة حق فسخ العقد خلال 6 شهور من الزواج

أحمد فتوح

النقض رفضت الطعن.. القصة الكاملة لـ حبس فتوح الزمالك في حادث العلمين

النادي الأهلي

رحيل مهاجم سوبر من الأهلي بعد نهاية الدوري

الأهلي

بمواصفات قوية.. 3 أسماء مرشحة لمنصب مدير الكرة بالأهلي

ترشيحاتنا

فاركو

تعادل مثير بين فاركو والمقاولون في صراع الهبوط بالدوري المصري

بيراميدز

قائمة بيراميدز في مواجهة سيراميكا كليوباترا

بتروجت

بتروجيت يخطف فوزا مثيرا من الاتحاد السكندري ويقترب من تأمين البقاء

بالصور

طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون.. وصفة مطبخ سهلة بمذاق مطاعم البحر المتوسط

طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون
طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون
طريقة عمل سمك فيليه بالزيتون

شاهد وصول هيفاء وهبي إلى القاهرة استعدادا لحفلها غدا

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

تييري فريمو : مهرجان كان يواصل التجديد بالأعمال والأسماء والموضوعات المقدمة

تييري فريمو
تييري فريمو
تييري فريمو

أسعار بى واى دى F3 موديل 2015 المستعملة في مصر

بي واي دي F3
بي واي دي F3
بي واي دي F3

فيديو

الشهيد مفيب محمد عمرو الطاهر

حكاية بطل.. قصة استشهاد النقيب محمد عمرو الطاهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

المزيد