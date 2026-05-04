كارولين روز: استهداف إيران للدول المحيطة وإغلاق مضيق هرمز يعقد المشهد

قالت كارولين روز كبيرة الباحثين في معهد نيولاينز للدراسات الاستراتيجية، إنّ جميع السيناريوهات تظل ممكنة في ظل التصعيد الحالي، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وصلتا سابقًا إلى مرحلة من الغليان قبل أن يتم الاتفاق بينهما على إطلاق النار، إلا أن التصعيد قد يعود مرة أخرى إلى المشهد.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ عودة إيران لاستهداف الدول المحيطة مثل الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب استمرار إغلاق مضيق هرمز، يزيد من تعقيد الوضع، مؤكدة أنها لا ترى أمام الولايات المتحدة خيارًا سوى معاودة قصف إيران أو استهداف أصولها المتناثرة في الشرق الأوسط.

وتابعت، أن ما يحدث حاليًا يرتبط بالرد على المقترح الذي قدمته إيران إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والذي لا يتضمن في مقدمته البرنامج النووي الإيراني، معتبرة أن هذا الطرح يهدف إلى وقف التصعيد بين الطرفين.