مطور عقاري: مصر تعيش عصرها الذهبي.. وهي البيئة الأكثر خصوبة للاستثمار عالميا

أكد المهندس محمد ثروت، المطور العقاري، أن القطاع العقاري المصري يشهد طفرة غير مسبوقة، واصفًا المرحلة الحالية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ "العصر الذهبي"، حيث شهدت هذه الفترة نشأة وترعرع العديد من الشركات العقارية الكبرى التي ساهمت في نهضة القطاع.

وأوضح "ثروت"، في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستفادة القصوى من مواردها، مؤكداً أن مصر أصبحت حالياً "البيئة الأكثر خصوبة للاستثمار على مستوى العالم".



وتوقع تدفقاً كبيراً للعملة الصعبة خلال الفترة القادمة، مرجعًا ذلك إلى حالة الأمن والأمان التي تنعم بها البلاد، والالتزام السياسي، والحكمة في إدارة الملفات الاقتصادية.



وفي رسالة وجهها إلى زملائه في القطاع، ناشد المهندس محمد ثروت المطورين العقاريين بضرورة مراجعة سياسات التسعير، مشيراً إلى وجود "مبالغة" في الأسعار الحالية.



وقال: "نحن هنا لا نبني مجرد وحدات، بل نبني وطناً.. وإذ لا نزايد على وطنية أحد، إلا أن هناك الكثير من الجهد الذي يجب أن يُبذل من أجل استقرار السوق".



وشدد على أهمية وعي الجميع بمتطلبات المرحلة المقبلة وضرورة التكيف مع التغييرات السوقية بحكمة، داعيًا المطورين إلى وضع مصلحة الوطن نصب أعينهم لضمان استدامة النمو الاقتصادي.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن تكاتف المطورين مع رؤية الدولة هو السبيل الوحيد لكي "تحيا مصر" وتستمر في ريادتها العمرانية.