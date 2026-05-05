قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: أوكرانيا تواصل القتال بفضل أسلحة يشتريها الناتو من أمريكا بأموال الأوروبيين
انخفاض الحرارة وفرص أمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء 5 مايو
تعديلات بالهجوم.. الغندور يكشف عن تشكيل الزمالك الأقرب أمام سموحة
إصابة عنصرين من الجيش اللبناني جراء استهداف إسرائيلي في الجنوب
كيفية التسبيح بعد صلاة الفجر.. الذكر الصحيح وعدد التسبيحات وفضلها
غضب معتمد.. كواليس غرفة ملابس الزمالك بعد الهزيمة أمام الأهلي بالقمة
الرئيس اللبناني: الانسحاب الإسرائيلي هدف أساسي في أي مسار تفاوضي
الهجمات الإيرانية على الإمارات تتسبب في ارتفاع أسعار النفط 6%
تعليق العمل بالنقابة وفروعها.. مصطفى كامل يعلن الأربعاء حدادا على رحيل هاني شاكر
إنبي: معندناش ضغوطات.. ونتوقع هزيمتنا أمام الأهلي بهدف
1000 جنيه شهريا.. محمد رمضان يفاجئ جمهوره باشتراك مدفوع لمشاهدة لقطات حصرية
ربع مليون جنيه للصف الأول.. أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب تشعل الجدل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

كيفية التسبيح بعد صلاة الفجر.. الذكر الصحيح وعدد التسبيحات وفضلها

التسبيح بعد الصلاة
التسبيح بعد الصلاة
أحمد سعيد

التسبيح بعد صلاة الفجر من أعظم الأذكار التي يحرص عليها المسلم لبدء يومه بذكر الله، فهو سبب في جلب البركة والرزق والطمأنينة، ويبحث كثيرون عن كيفية التسبيح بعد الفجر، وعدد التسبيحات الصحيحة، والأذكار الواردة في السنة النبوية، فالالتزام بترديد أذكار الصباح والتسبيح بعد الصلاة فرصة عظيمة للاستزادة من الحسنات وفي السطور التالية نعرض أبرز الأذكار بعد صلاة الفجر.

كيفية التسبيح بعد صلاة الفجر

يبحث كثير من المصلين عن كيفية التسبيح بعد صلاة الفجر لأن الأذكار بعد الصلوات المفروضة وردت عن فضلها وثوابها أحاديث في كثيرة ومن هذه الأذكار: 

  • أن يقرأ المصلي آية الكرسي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَن قرأَ آيةَ الكرسيِّ دبُرَ كلِّ صلاةٍ مَكْتوبةٍ، لم يمنَعهُ مِن دخولِ الجنَّةِ، إلَّا الموتُ). 
  • ترديد الدعاء بعد صلاة الفجر ويقول المصلي (اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ ذَا الجَلَالِ وَالإِكْرَامِ). 
  • وأن يردد المصلي قول رسول الله عقب الصلوات المفروضة فقد جاء عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه "أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ إِذَا سَلَّمَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ ".
  • قول سبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، والله أكبر 33 مرة، امتثالا لنصيحة الرسول في صحيح مسلم، إذ قال "مَن سَبَّحَ اللَّهَ في دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثًا وثَلاثِينَ، وحَمِدَ اللَّهَ ثَلاثًا وثَلاثِينَ، وكَبَّرَ اللَّهَ ثَلاثًا وثَلاثِينَ، فَتْلِكَ تِسْعَةٌ وتِسْعُونَ، وقالَ: تَمامَ المِئَةِ: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وحْدَهُ لا شَرِيكَ له، له المُلْكُ وله الحَمْدُ وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطاياهُ وإنْ كانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ".

دعاء بعد صلاة الفجر

  • اللَّهمَّ أعنِّي على ذِكرِكَ، وشُكرِكَ، وحسنِ عبادتِكَ ثبت في السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال “أُوصِيكَ يا معاذَ لا تَدَعَنَّ في دُبُرِ كلِّ صلاةٍ أن تقولَ : اللهم أَعِنِّي على ذِكْرِكَ، وشُكْرِكَ، وحُسْنِ عبادتِكَ”. 
  • اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الجُبْنِ، وأَعُوذُ بكَ أنْ أُرَدَّ إلى أرْذَلِ العُمُرِ، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ الدُّنْيَا، وأَعُوذُ بكَ مِن عَذَابِ القَبْرِ 
  • رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَومَ تَبْعَثُ، أَوْ تَجْمَعُ، عِبَادَكَ ﻿
  • اللهم إنا نسألك في فجر هذا اليوم أن تيسر لنا أمورنا وتشرح صدورنا وترزقنا فيه القبول والرضا والتوفيق والسداد، اللهم أنت أعلم بنا منا فوفقنا لما تحبه لنا

أذكار الصباح كاملة مكتوبة

« اللهمَّ بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموتُ وإليك النُّشورُ».

« بسم اللَّهِ الَّذي لا يضرُّ معَ اسمِهِ شيءٌ ، في الأرضِ ، ولا في السَّماءِ ، وَهوَ السَّميعُ العليمُ»، (ثلاث مرات).

« أَصبَحْنا على فِطرةِ الإسلامِ، وكَلِمةِ الإخلاصِ، ودِينِ نَبيِّنا محمَّدٍ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- ومِلَّةِ أبِينا إبراهيمَ، حَنيفًا مُسلِمًا، وما كان مِنَ المُشرِكينَ».

« أصبَحْنا وأصبَح المُلْكُ للهِ والحمدُ للهِ أسأَلُكَ مِن خيرِ هذا اليومِ ومِن خيرِ ما فيه وخيرِ ما بعدَه وأعوذُ بكَ مِن الكسَلِ والهرَمِ وسوءِ العُمُرِ وفتنةِ الدَّجَّالِ وعذابِ القبرِ».


« اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ في الدنيا والآخرةِ اللهمَّ إني أسألُك العفوَ والعافيةَ في دِيني ودنيايَ وأهلي ومالي اللهمَّ استُرْ عوراتي وآمِنْ روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذُ بك أن أُغْتَالَ من تحتي».

« رضيتُ باللهِ ربًّا وبالإسلامِ دينًا وبمحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نبيًّا».

« يا حيُّ يا قيومُ برحمتك أستغيثُ ، و أَصلِحْ لي شأني كلَّه ، ولا تَكِلْني إلى نفسي طرفَةَ عَينٍ أبدًا».

« لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لا شريك له له المُلكُ وله الحمدُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ».

« اللهمَّ إني أسألُك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا».

« اللَّهُمَّ أنتَ ربِّي لا إلَهَ إلَّا أنتَ خلَقتَني وأَنا عبدُكَ وأَنا على عَهْدِكَ ووعدِكَ ما استطَعتُ أعوذُ بِكَ من شرِّ ما صنعتُ أبوءُ لَكَ بنعمتِكَ عليَّ وأبوءُ بذَنبي فاغفِر لي فإنَّهُ لا يغفرُ الذُّنوبَ إلَّا أنتَ».

« حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ»، (سبع مرات).

« سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ، سُبْحَانَ اللهِ رِضَا نَفْسِهِ، سُبْحَانَ اللهِ زِنَةَ عَرْشِهِ، سُبْحَانَ اللهِ مِدَادَ كَلِمَاتِهِ»، (ثلاث مرات).

« اللهمَّ فاطرَ السمواتِ والأرضِ عالمَ الغيبِ والشهادةِ لا إلهَ إلَّا أنتَ ربَّ كلِّ شيءٍ ومَليكَه أعوذُ بك من شرِّ نفسي ومن شرِّ الشيطانِ وشرَكِه وأنْ أقترفَ على نفسي سوءًا أو أجرَّهُ إلى مسلمٍ».


« اللَّهُمَّ إنِّي أصبَحتُ أنِّي أُشهِدُك، وأُشهِدُ حَمَلةَ عَرشِكَ، ومَلائِكَتَك، وجميعَ خَلقِكَ: بأنَّك أنتَ اللهُ لا إلهَ إلَّا أنتَ، وَحْدَك لا شريكَ لكَ، وأنَّ مُحمَّدًا عبدُكَ ورسولُكَ».

« لا إلَه إلَّا اللهُ وحدَه لا شَريكَ له، له المُلكُ وله الحمدُ يُحيِي ويُميتُ وهو على كلِّ شيءٍ قديرٌ».

« سبحان اللهِ والحمدُ للهِ ولا إلهَ إلَّا اللهُ واللهُ أكبرُ ولا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا باللهِ العليِّ العظيمِ»، (مئة مرّةٍ أو أكثر).

« سُبْحَانَ اللهِ وبِحَمْدِهِ»، (مئة مرة أو أكثر).

« اللهمَّ عافني في بدَني اللهمَّ عافني في سمعي اللهمَّ عافني في بصري لا إلهَ إلا أنتَ، اللهمَّ إني أعوذُ بك من الكفرِ والفقرِ وأعوذُ بك من عذابِ القبرِ لا إلهَ إلا أنتَ»، (ثلاث مرات).

كيفية التسبيح بعد صلاة الفجر صلاة الفجر التسبيح بعد صلاة الفجر التسبيح الأذكار كيفية التسبيح بعد الفجر أذكار الصباح أذكار الصباح والتسبيح بعد الصلاة الصلاة الأذكار بعد صلاة الفجر الدعاء بعد صلاة الفجر النبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| تراجع غير مسبوق في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

صورة أرشيفية

بشرى لأصحاب المعاشات | زيادات جديدة تعزز الدخل وتخفف الأعباء المعيشية

زواج - ارشيفية

شروط منح الزوجة حق فسخ العقد خلال 6 شهور من الزواج

البلوجر دنيا فؤاد

خدوا فلوسكوا منها | منشور صادم لـ شقيق البلوجر دنيا فؤاد بعد تبرعات الكانسر

منحة العمالة غير المنتظمة

4500 جنيه لهؤلاء.. المستحقون لـ منحة العمالة غير المنتظمة

دنيا فؤاد

انسحاب محاميّ دنيا فؤاد من الدفاع عنها: استقصينا الحقائق وقررنا التنحي احتراما لأهالي الإسماعيلية

ضياء العوضي

خرافة خطيرة.. نقابة الأطباء تفجر مفاجآت حول نظام الطيبات

ترشيحاتنا

الفنان أحمد فلوكس

أحمد فلوكس ينشر فيديو طريف مع شبيهه: سايبلكم النسخة بتاعتي

النجمة ميمي جمال

ميمي جمال لصدى البلد: الفن رحلة عمري.. وأرفض تقديم سيرتي الذاتية

ملكة القطن

نقاش خاص لفيلم ملكة القطن بحضور صناعه في القاهرة

بالصور

سي ليون 08 .. رهان صيني يعيد تشكيل سوق السيارات الكهربائية

سي ليون 08
سي ليون 08
سي ليون 08

ارتفاع أسعار أرخص سيارة REEV في مصر

أرخص سيارة REEV
أرخص سيارة REEV
أرخص سيارة REEV

الركنة بـ10 آلاف .. مواقف السيارات ترفع عوائد فيفا في مونديال 2026

مواقف سيارات مونديال 2026
مواقف سيارات مونديال 2026
مواقف سيارات مونديال 2026

4 عادات أساسية تساعدك على فقدان الوزن بسرعة.. بدون حرمان أو دايت قاسي

4 عادات أساسية تساعدك على فقدان الوزن بسرعة
4 عادات أساسية تساعدك على فقدان الوزن بسرعة
4 عادات أساسية تساعدك على فقدان الوزن بسرعة

فيديو

الشهيد مفيب محمد عمرو الطاهر

حكاية بطل.. قصة استشهاد النقيب محمد عمرو الطاهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

المزيد