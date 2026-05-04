شعبة المصورين: تطبيق نظام جديد لتغطية الفعاليات الكبرى بدءًا من جنازة هاني شاكر

أكد مجدي إبراهيم، رئيس شعبة المصورين بنقابة الصحفيين، بدء تطبيق بروتوكول جديد لتنظيم عمل المصورين خلال الفعاليات الكبرى، على أن يبدأ تنفيذه مع جنازة الفنان الراحل هاني شاكر.

وقال مجدي إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، إن النظام الجديد يشمل تمييز المصورين المعتمدين بـ"بطاقات تعريف" و"سترات خاصة"، مع “تحديد أماكن مخصصة للتغطية الإعلامية”؛ للحد من الفوضى.

التزام المصورين المحترفين فقط

وأضاف أن الشعبة ستتابع التزام المصورين المحترفين فقط، بينما تُترك مسؤولية التعامل مع غير المهنيين للجهات المنظمة، مؤكدًا أن الخطوة تستهدف ضبط الأداء المهني وحماية حقوق المصورين.