الاستقرار الأسري والعبء المالي.. ماذا يغير قانون المسيحيين في ملف تعليم الأبناء؟

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن ابرز بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية للمصريين المسيحيين، المقدم من الحكومة والمحال إلى اللجان المختصة بمجلس النواب، فصلًا متكاملًا لتنظيم الولاية التعليمية للمحضون، في خطوة تستهدف الحد من النزاعات الأسرية وضمان استقرار المسار الدراسي للأبناء.

وحدد مشروع القانون مفهوم الولاية التعليمية باعتبارها المسؤولية الكاملة عن إدارة الشأن الدراسي للطفل، بما يشمل اختيار نوع التعليم ومستواه وكل ما يتعلق بمستقبله التعليمي، على أن تكون هذه الولاية للحاضن بصفة أساسية.

ونصت مواد المشروع على أنه في حال نشوب خلاف بين الأطراف حول ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى، يحق لأي من ذوي الشأن اللجوء إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيًا للأمور الوقتية، للفصل في النزاع بقرار عاجل، دون الإخلال بحق الحاضن في الولاية التعليمية.

كما نظم المشروع وضع الولاية التعليمية بعد انتهاء فترة الحضانة، حيث يتم عرض أي خلاف بشأنها على المحكمة للفصل فيه بشكل فوري، بما يضمن استمرار استقرار العملية التعليمية للطفل.

وفيما يتعلق بالالتزامات المالية، ألزم مشروع القانون الأب بتحمل نفقات تعليم أبنائه في جميع المراحل، بدءًا من التعليم التمهيدي وحتى الجامعي، مؤكدًا أنه في حال اختياره لنوع تعليم خاص، لا يجوز له التراجع عنه طالما تسمح حالته المادية ولم تطرأ ظروف جديدة تبرر ذلك.

كما عالج المشروع حالة التحاق الطفل بتعليم خاص دون موافقة الأب، حيث نص على التزامه بسداد جزء من المصروفات وفقًا لقدرته المالية، بينما يتحمل الطرف الذي اتخذ قرار هذا النوع من التعليم باقي التكاليف.

ويأتي هذا التنظيم في إطار توجه تشريعي يضع مصلحة الطفل في مقدمة الأولويات، ويهدف إلى تحقيق التوازن بين الحقوق التعليمية والالتزامات المالية داخل الأسرة.