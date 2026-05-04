العسقلاني: أزمات العالم ترفع الأسعار محليًا.. والتسعير السقفي يحد من الممارسات الاحتكارية

قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، إن التوترات الدولية، خاصة بين الولايات المتحدة وإيران، انعكست على ارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية، مشيرًا إلى زيادات ملحوظة في بعض المنتجات مثل اللحوم.

وأضاف محمود العسقلاني، خلال لقائه ببرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن الأزمات العالمية المتتالية تسببت في ضغوط كبيرة على الأسواق، مع استغلال بعض التجار لتقلبات سعر الدولار.

وأوضخ أنه لا بد من تطبيق نظام تسعير سقفي يحدد هامش الربح؛ للحد من الممارسات الاحتكارية، مؤكدًا أن بعض السلوكيات مثل الامتناع عن البيع وتخزين السلع وفرض أسعار مبالغ فيها تُعد مخالفات تستوجب تشديد الرقابة.

منع استغلال الأزمات في رفع الأسعار

وأشار إلى أنه لا بد من ضرورة التعامل بحزم مع التجار المخالفين؛ لمنع استغلال الأزمات في رفع الأسعار بشكل غير مبرر.