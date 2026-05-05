تجربة أكثر غامرة .. تفعيل ميزات جديدة لتحديث One UI 9 تعرف عليها

يبدو أن شركة سامسونج تُحضّر لتغيير بصري دقيق ولكنه ملحوظ في تحديثها البرمجي الرئيسي القادم.

تشير التسريبات الأولية حول تحديث One UI 9 إلى أن الشركة تُحسّن مظهر مشغل الوسائط وتفاعله أثناء التشغيل، مما يُلمّح إلى تجربة أكثر غامرة.

قد يحصل مشغل الوسائط في تحديث One UI 9 على ميزة دمج الألوان الديناميكية

تشير إلى أن مشغل الوسائط في تحديث One UI 9 قد يتضمن عناصر متغيرة الألوان. فبدلاً من الالتزام بتصميم ثابت، يتكيف شريط التشغيل وعناصر واجهة المستخدم بناءً على صورة غلاف الألبوم للأغنية المُشغّلة. وهذا يُنشئ طبقة بصرية أكثر تفاعلية تتغير في الوقت الفعلي مع تنقل المستخدمين بين الأغاني.

تشير لقطات الشاشة إلى أن هذا التأثير يمتد أيضًا إلى شريط "الآن"، حيث تبدو الألوان وكأنها تمتزج مع واجهة المستخدم العامة

يعد هذاتغيير طفيف ولكنه يضفي إحساسًا بالاستمرارية بين المحتوى وواجهة المستخدم. لجعل واجهة المستخدم تبدو أكثر ارتباطًا بما يستمع إليه المستخدم، بدلًا من أن تبقى ثابتة.

ويبدو أن سامسونج، من خلال مزامنة الألوان مع الموسيقى، تركز على جعل التفاعلات اليومية أكثر جاذبية دون إضافة أي تعقيدات لتجربة المستخدم.

تحديث One UI 9

بدأ العمل داخليًا على تحديث One UI 9، ومن المتوقع أن تكون مبنية على نظام Android 17. وقد رُصدت نسخ تجريبية أولية تعمل على سلسلة هواتف Samsung Galaxy S26 القادمة منذ شهر مارس الماضي.

سبق أن نشر المصدر نفسه، تارون فاتس، جداول زمنية دقيقة لإصدارات واجهة المستخدم One UI السابقة وإطلاق هواتف Galaxy، مما يُعزز مصداقية هذا التحديث. ومن المُرجّح أن يظهر مُشغّل الوسائط المُعاد تصميمه لأول مرة مع الهواتف القابلة للطي القادمة مثل Samsung Galaxy Z Fold 8 وSamsung Galaxy Z Flip 8.