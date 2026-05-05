مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5 - 5 - 2026 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الثلاثاء، مجموعة من المواجهات القوية في مختلف البطولات القارية والمحلية، حيث تتجه الأنظار بشكل خاص إلى القمة الأوروبية المرتقبة بين آرسنال وأتلتيكو مدريد ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، إلى جانب مباريات مهمة في الدوري المصري والسعودي والإماراتي.

قمة أوروبية في دوري أبطال أوروبا

تتجه الأنظار إلى المباراة المرتقبة التي تجمع بين آرسنال وأتلتيكو مدريد، والتي تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة. وتُعد هذه المواجهة من أبرز مباريات اليوم، نظرًا لقوة الفريقين وطموحهما في التأهل إلى الأدوار المتقدمة. وتُنقل المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1، وسط ترقب جماهيري كبير.

منافسات قوية في الدوري المصري

يشهد الدوري المصري الممتاز ثلاث مواجهات مهمة في توقيت واحد عند الساعة الثامنة مساءً. حيث يلتقي الأهلي مع إنبي في مباراة يسعى خلالها الأهلي لمواصلة المنافسة على الصدارة، وتُذاع عبر قناة ON Sport.

وفي مواجهة أخرى، يصطدم سيراميكا كليوباترا بنظيره بيراميدز على قناة ON Sport Plus، بينما يواجه سموحة فريق الزمالك عبر قناة ON Sport Max، في لقاء لا يقل أهمية ضمن سباق المنافسة.

مواجهة مرتقبة في الدوري السعودي

في الدوري السعودي، يلتقي فريق الخليج مع الهلال في تمام الساعة التاسعة مساءً. ويسعى الهلال لتحقيق الفوز لمواصلة نتائجه الإيجابية، وتُنقل المباراة عبر قناة Thmanyah.

مباريات الدوري الإماراتي

تقام عدة مواجهات في الدوري الإماراتي، أبرزها لقاء عجمان ضد الجزيرة في الخامسة مساءً. كما تُلعب ثلاث مباريات في توقيت واحد عند 7:45 مساءً، حيث يواجه اتحاد كلباء فريق خورفكان، ويلتقي بني ياس مع الظفرة، بالإضافة إلى مواجهة دبا الفجيرة أمام البطائح.

كأس أمير قطر

ضمن منافسات كأس أمير قطر، يلتقي فريق الغرافة مع الوكرة في تمام الساعة 5:15 مساءً، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان لتحقيق التأهل والمنافسة على اللقب