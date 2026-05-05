شاهد .. الصور الأولى للسيطرة على حريق محل منظفات بشارع السوق بأسوان

نستعرض الصور الأولى للسيطرة على حريق داخل أحد محلات المنظفات بالسوق السياحى لمدينة أسوان .

نجحت جهود رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق إندلع داخل أحد محال المنظمات بشارع السوق السياحى بمدينة أسوان دون وقوع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح.

وكانت قد دفعت قوات الحماية المدنية بسيارتى إطفاء إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتدادها إلى المحال المجاورة، فى وقت قياسى.

لم يسفر الحريق عن وقوع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح، فيما تواصل الجهات المختصة حصر الخسائر المادية الناجمة عن الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة.