دون خسائر بالأرواح.. القصة الكاملة للسيطرة على حريق محل للمنظفات بالسوق السياحى بأسوان

نستعرض تفاصيل القصة الكاملة للسيطرة على حريق داخل أحد محلات المنظفات بالسوق السياحى لمدينة أسوان .

فقد شهدت منطقة السوق السياحى بمدينة أسوان فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء إندلاع حريق فى أحد محلات المنظفات دون وقوع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح .

وعلى الفور توجهت سيارات قوات الحماية المدنية ، ممثلة فى عدد 2 سيارة ، والتى تعاملت مع الحريق ، والسيطرة عليه وإخماده فى وقت قياسى مما ساهم فى منع إمتداده إلى المحال المجاورة .

وقد أشار بعض شهود العيان ، بأن الحريق حدث بشكل مفاجئ ، فى محل المنظفات ، ووصلت سيارات الحماية المدنية فى وقت سريع ، وقامت بإخماد الحريق .

ولم يسفر الحريق عن وقوع أى إصابات أو خسائر فى الأرواح، فيما تواصل الجهات المختصة حصر الخسائر المادية الناجمة عن الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة.