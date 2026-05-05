18 يوليو.. محاكمة 28 متهما بـ«خلية التجمع الخامس» الإرهابية

حددت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، جلسة 18 يوليو المقبل، لنظر محاكمة 28 متهما بـ«خلية التجمع».

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 11 لسنة 2025، جنايات قسم التجمع الخامس، والمقيدة برقم 1 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديدة، 786 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا أن المتهمين في غضون الفترة من عام 2024، وحتى 15 مارس 2025، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل احكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان انضموا لجماعة الإخوان التي تهدف لتغير نظام الحكم بالقوة.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثالث عشر وحتى الأخير انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم باغراضها، ووجه لجميع المتهمين اتهامات بتمويل الإرهاب.