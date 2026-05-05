محاكمة 40 متهما بالهيكل الإداري في مدينة نصر.. 18 مايو

حددت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، جلسة 18 مايو الجاري، لسماع المرافعة في محاكمة 40 متهما في القضية رقم 15661 لسنة 2024، جنايات مدينة نصر، والمعروفة بالهيكل الإداري بمدينة نصر.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 15661 لسنة 2024 جنايات قسم أول مدينة نصر والمقيدة برقم 1922 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة و977/2017 حصر أمن الدولة أنه خلال الفترة من 12 أكتوبر 2017 وحتى 21 يناير 2023، المتهمان الأول والثاني توليا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان تولي كل منهما قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين من الثالث وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة الإرهابية مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين الخامس ومن الثامن وحتي السادس عشر والتاسع والعشرون والثلاثون ومن الثالث والثلاثين وحتى الخامس والثلاثين اتهامات بتمويل الإرهاب، ووجه للمتهم الأربعون تهمة حيازة أدارة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بأن أحرز كرات إسمنتية مزودة بمسامير حديدة.