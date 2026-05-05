مرأة ومنوعات

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الجوافة يوميًا؟ مفاجآت صحية قد تغيّر روتينك

أسماء عبد الحفيظ

يُعد عصير الجوافة من المشروبات الطبيعية الغنية بالعناصر الغذائية، والتي يجهل كثيرون تأثيرها الحقيقي على الجسم عند تناولها بشكل يومي. فهل هو مفيد دائمًا؟ أم أن الإفراط فيه قد يسبب بعض المشاكل؟ في هذا المقال نكشف لكِ الحقيقة الكاملة وفقا لما نشره موقع هيلثي.

 أولًا: تعزيز قوي للمناعة

عصير الجوافة يحتوي على نسبة عالية جدًا من فيتامين C، بل أكثر من البرتقال في بعض الأحيان، ما يساعد على:

  • تقوية جهاز المناعة
  • مقاومة نزلات البرد والإنفلونزا
  • تسريع التئام الجروح

تناوله يوميًا قد يجعلك أقل عرضة للأمراض، خاصة في تغير الفصول. تحسين صحة القلب

من أبرز فوائد عصير :

  • خفض ضغط الدم
  • تقليل الكوليسترول الضار
  • تحسين الدورة الدموية

كل ذلك ينعكس إيجابيًا على صحة القلب ويقلل من خطر الأمراض القلبية.

 تحسين الهضم وعلاج الإمساك

الجوافة غنية بالألياف الغذائية، ما يساعد على:

  • تحسين حركة الأمعاء
  • تقليل الإمساك
  • تعزيز صحة الجهاز الهضمي

لكن يُفضل شرب العصير مع بقايا اللب للاستفادة الكاملة من الألياف.

مفيد للبشرة والعيون

تناول عصير الجوافة يوميًا قد يمنحك:

  • بشرة نضرة ومشرقة
  • تقليل ظهور التجاعيد
  • دعم صحة العين بفضل فيتامين A

 يساعد في إنقاص الوزن

إذا كنتِ تحاولين إنقاص وزنك:

  • عصير الجوافة منخفض السعرات
  • يمنح إحساسًا بالشبع
  • يقلل الرغبة في تناول السكريات

لكن بشرط عدم إضافة سكر.

 هل له أضرار؟

رغم فوائده، الإفراط في تناول عصير قد يؤدي إلى:

  • اضطرابات في المعدة أو انتفاخ
  • زيادة نسبة السكر في الدم إذا تم تحليته
  • إسهال في بعض الحالات عند الإفراط
رئيس جامعة بني سويف يبحث تعزيز التعاون الأكاديمي مع ليبيا

