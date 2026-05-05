المؤجلات تشعل الدوري السعودي.. الهلال يطارد الصدارة ومواجهة الخليج تفتح باب الحلم قبل الديربي الحاسم

الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الهلال السعودي

يدخل فريق الهلال اختبارًا مهما في مشواره نحو لقب دوري روشن السعودي عندما يواجه نظيره الخليج مساء الثلاثاء على ملعب مدينة الأمير محمد بن فهد الرياضية في لقاء مؤجل من الجولة 28 يحمل في طياته أكثر من مجرد ثلاث نقاط.

المباراة تأتي في توقيت بالغ الحساسية بعد تعثر المتصدر النصر وتجمد رصيده عند 79 نقطة وهو ما أعاد الأمل إلى الأزرق في تقليص الفارق إلى نقطتين فقط حال تحقيق الفوز لتشتعل المنافسة مجددًا قبل الأمتار الأخيرة من الموسم.

حسابات اللقب

يمتلك الهلال 74 نقطة قبل انطلاق المواجهة ما يعني أن فوزه سيقربه خطوة كبيرة من القمة ويمنحه دفعة معنوية هائلة قبل المواجهة المرتقبة أمام النصر يوم 12 مايو والتي قد تتحول إلى مباراة اللقب.

الحسابات تبدو واضحة إذا نجح الهلال في تحقيق الفوز في مبارياته الأربع المتبقية وعلى رأسها مواجهة النصر فسيعتلي الصدارة بفارق نقطة واحدة ليحسم اللقب بيده دون انتظار هدايا المنافسين أما أي تعثر فسيعيد الأفضلية مجددًا للنصر ويعقد مهمة الفريق في سباق لا يحتمل الأخطاء.

إنزاجي بين النتائج والأداء

ورغم سلسلة النتائج الإيجابية لا يزال سيموني إنزاجي المدير الفني للهلال يواجه تساؤلات بشأن الأداء الفني للفريق الذي لم يصل بعد إلى درجة الإقناع الكامل رغم حفاظه على سجله الخالي من الهزائم في الفترة الأخيرة.

الفريق يقف أمام أيام حاسمة قد تغيّر تقييم موسمه بالكامل إذ ينافس على لقب الدوري إلى جانب بلوغه نهائي كأس الملك ما يمنحه فرصة حصد ثنائية محلية تعيد رسم صورة الفريق بعد الإخفاق القاري.

برنامج ناري.. وديربي ينتظر الحسم

بعد مواجهة الخليج تنتظر الهلال سلسلة مباريات قوية تبدأ بموقعة النصر ثم مواجهتي نيوم والفيحاء وهي مباريات تحمل طابعًا تنافسيًا كبيرًا في ظل اشتداد الصراع على المراكز المؤهلة للبطولات الخارجية.

وتتجه الأنظار بشكل خاص إلى الديربي المرتقب أمام النصر والذي قد يكون نقطة التحول الكبرى في سباق اللقب في ظل تقارب النقاط وضيق هامش الخطأ.

نجوم تحت الضغط.. ورهان على الشخصية

يعول الهلال على كوكبة من نجومه لحسم المواجهات الحاسمة يتقدمهم سالم الدوسري إلى جانب كريم بنزيمة وروبن نيفيز وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ومالكوم وياسين بونو وحسان تمبكتي.

هذه الأسماء مطالبة بتقديم أفضل ما لديها ليس فقط لتعويض الخروج من دوري أبطال آسيا للنخبة بل أيضًا لإعادة البسمة إلى الجماهير عبر استعادة لقب الدوري.

غيابات مؤثرة.. وتحديات دفاعية

على الجانب الآخر يواجه الهلال بعض التحديات أبرزها الغيابات المؤثرة وعلى رأسها خاليدو كوليبالي الذي يترقب الفريق عودته في المرحلة الحاسمة ما يفرض على الجهاز الفني الاعتماد على بدائل مثل يوسف أكتشيشيك بجوار تمبكتي لتعزيز الخط الخلفي.

الخليج.. طموح المفاجأة 

ويدخل الخليج اللقاء بطموحات مختلفة إذ يحتل المركز العاشر برصيد 37 نقطة ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية تقوده إلى المركز التاسع في ظل منافسة مباشرة مع الحزم.

الفريق بقيادة جوستافو بويت استعاد جزءًا من توازنه مؤخرًا بعد فترة من التراجع وحقق انتصارين مهمين أعادا له الثقة ما يجعله خصمًا لا يستهان به خاصة أنه سبق وأن فرض صعوبات كبيرة على الهلال في لقاء الدور الأول الذي انتهى بفوز الأخير بصعوبة 3-2.

تسمم الحمل.. ما هى أعراضه وخطورته على الأم والجنين؟

