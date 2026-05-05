وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

تفقد الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إحدى وحدات التدريب الأساسي للمجندين بالقوات المسلحة لمتابعة منظومة إعداد وتأهيل الفرد المقاتل المنضم حديثاً لصفوف القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة.

واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى عرض تقديمى عن الوحدة وما تضمنته من أوجه التطوير، كما قام بجولة لمتابعة العملية التعليمية والحالة الإدارية ومنظومة التدريب، كذلك المرور على قسم الإنتقاء والتوجيه والذى يستهدف توجيه الفرد المقاتل للتخصص الذى يتناسب مع مقوماته وسماته الشخصية.

كما التقى الفريق أشرف سالم زاهر بعدد من المقاتلين حيث نقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على رعاية الفرد المقاتل وتوفير كافة الإمكانيات لتأهيله علميا وبدنيا ومعنويا لتحمل مسئولية الدفاع عن الوطن وصون مقدساته وفقاً لمنظومات التدريب المتطورة التى تستند على أحدث ما وصلت إليه العلوم العسكرية بمجالات التدريب.

كما أوصاهم بالإرتقاء بمستوى الوعى والإطلاع على كافة الأحداث المحيطة ليكون الفرد المقاتل على دراية تامة بمجريات الأمور.

وأشار وزير الدفاع إلى ضرورة التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا لتهديد أمن الأوطان، وأهمية التعامل الأمثل مع وسائل التواصل الإجتماعى على كافة المستويات، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والثقة العالية بالنفس والتمسك بالمبادئ والقيم الأصيلة للعسكرية المصرية التى تمكنهم من أداء الواجب الوطنى بعزة وفخر.

وفى ختام الجولة التفقدية وجه القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى التحية للقادة والضباط وضباط الصف المنوطين بإعداد وتأهيل الفرد المقاتل للحياة العسكرية بما يضمن قدرته على آداء المهام المكلف بها بكفاءة وإقتدار .