تدشين مذابح كنيسة مار مرقس الرسول بنصر الدين في أجواء روحية| صور

شهدت كنيسة الشهيد مار مرقس الرسول بمنطقة نصر الدين بالهرم، احتفالا روحيا مميزا، حيث قام نيافة الحبر الجليل الأنبا ثيؤدوسيوس، أسقف وسط الجيزة وتوابعها، بتدشين مذابح الكنيسة، وسط حضور لفيف من الآباء الكهنة وشعب الكنيسة.

تدشين مذابح

وجاءت صلوات التدشين في أجواء مملوءة بالفرح والوقار، حيث شارك الحضور في الصلوات والطقوس الكنسية، معبرين عن سعادتهم بهذه المناسبة المباركة التي تمثل خطوة جديدة في مسيرة الكنيسة الروحية والخدمية.

ويُعد تدشين المذابح من أهم الطقوس الكنسية، إذ يضفي قدسية خاصة على المذبح، ويهيئه لإقامة الصلوات والقداسات الإلهية، بما يعكس عمق الإيمان وروح الشركة بين أفراد الكنيسة.

واختُتمت الاحتفالية وسط مشاعر من البهجة والامتنان، سائلين الله أن يبارك خدمة الكنيسة وشعبها، وأن يديم أجواء المحبة والسلام بين الجميع.