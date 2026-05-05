الأنبا غبريال يترأس القداس الإلهي بدير السيدة العذراء المحرق بأسيوط

صلى صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال، أسقف بني سويف وتوابعها، القداس الإلهي، اليوم، في كنيسة الأنبا أنطونيوس للآباء الرهبان، وذلك بدير السيدة العذراء المحرق العامر بجبل قسقام بمحافظة أسيوط.

صلاة القداس الإلهي

وجاءت صلاة القداس في أجواء روحية مملوءة بالخشوع والسكينة، حيث شارك الآباء الرهبان في الصلوات والطقوس الكنسية، في مشهد يعكس عمق الحياة الرهبانية والروحانية التي يتميز بها الدير.

ويُعد دير السيدة العذراء المحرق من أبرز الأديرة القبطية التاريخية، لما يحمله من مكانة روحية خاصة، إذ يرتبط بمسار رحلة العائلة المقدسة في أرض مصر، ما يجعله مقصدا روحيا هاما للزائرين من داخل مصر وخارجها.

واختُتمت صلوات القداس وسط أجواء من السلام والفرح الروحي، مع صلوات بأن يبارك الله خدمة الكنيسة والرهبنة، وأن يديم نعمته على الجميع.