جيش الاحتلال يصدر إنذارات جديدة بالإخلاء لسكان بلدتي جبشيت وصريفا بجنوب لبنان

أفادت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، بأن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نشرت إحصاءات وصفتها بـ"الصادمة" حول ما يجري منذ إعلان وقف إطلاق النار، مشيرة إلى رصد نحو 70 مسيّرة مفخخة أُطلقت من لبنان، بينها 11 اخترقت الأجواء الإسرائيلية.

وأوضحت “أبو شمسية” أن البيانات تحدثت عن مقتل خمسة جنود إسرائيليين، ثلاثة منهم جراء المسيّرات، واثنين بانفجار عبوة ناسفة، إضافة إلى 33 إصابة، معظمها بسبب الهجمات الجوية. كما أشارت إلى أن بعض المسيّرات سقطت في مناطق مفتوحة، بينما استهدفت أخرى تجمعات عسكرية داخل مناطق الانتشار الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وأضافت أن وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن عملية اغتيال استهدفت عنصرين من حزب الله، بالتزامن مع إنذارات إخلاء لسكان بلدات جنوبية. ولفتت إلى أن هذه التطورات تأتي وسط حديث عن استعدادات إسرائيلية للتأثير على مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران.