بالمنظار دون جراحة.. استخراج 9 مسامير حديدية من معدة مريضة بكفر الشيخ

نجح فريق طبي بوحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى كفر الشيخ العام، في استخراج جسم غريب «9 مسامير حديدية» من معدة مريضة دون جراحة.

ضم فريق وحدة مناظير الجهاز الهضمي كلاً من: الدكتور مازن درويش، رئيس وحدة المناظير وأمراض الجهاز الهضمي، الدكتور محمد الغول، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، الدكتور أحمد عتمان، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، والدكتور عبدالرحمن أبو بكر، طبيب مقيم.

وضم فريق التخدير الدكتور إبراهيم عبدالمنعم، استشاري التخدير، والدكتور أحمد الكومي، أخصائي التخدير، وطاقم التمريض سالي رمضان، مس مها الخولي، آية مجدي.