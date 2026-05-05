أوتوميكانيكا تفتح أبواب العالم أمام الصناعة المصرية.. وفرانكفورت تستعرض فرص التوسع في أسواق السيارات



نظّمت هيئة معارض فرانكفورت (Messe Frankfurt) ندوة تعريفية وورشة عمل بالقاهرة، استعرضت خلالها فرص مشاركة الشركات المصرية في معرضي «أوتوميكانيكا فرانكفورت» و«أوتوميكانيكا جنوب أفريقيا»، وذلك بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية، في إطار دعم خطط التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات.



منصة عالمية لصناعة السيارات



أكدت الندوة أهمية منصة «أوتوميكانيكا» باعتبارها واحدة من أبرز الفعاليات الدولية في قطاع مكونات السيارات وخدمات ما بعد البيع، لما توفره من فرص للتواصل المباشر مع كبار المصنعين والموزعين عالميًا، بما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية.

تحولات عالمية في قطاع السيارات



وتناولت الفعاليات التطورات المتسارعة في صناعة السيارات عالميًا، بما في ذلك التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، والتحول نحو المركبات الكهربائية، وتطور تقنيات السيارات المتصلة والمعتمدة على البرمجيات، إلى جانب تصاعد توجهات الاستدامة، وهو ما يتطلب من الشركات المصرية مواكبة هذه المتغيرات لتعزيز تنافسيتها.



محاور جديدة في “أوتوميكانيكا 2026”



واستعرضت الندوة أبرز محاور معرض «أوتوميكانيكا فرانكفورت 2026»، من بينها التعاون مع رابطة مصنعي السيارات الدوليين (VDIK) لدعم سوق خدمات ما بعد البيع، إلى جانب إطلاق منتدى HighTech4Mobility الذي يناقش أحدث الاتجاهات في إدارة دورة حياة المركبات، والقيادة الذاتية، والأمن السيبراني.



توسع في الأسواق الدولية



وسلطت الضوء على خطط التوسع في أسواق جديدة، مع الإعلان عن إطلاق أول نسخة من معرض «أوتوميكانيكا» في إندونيسيا خلال سبتمبر 2026، والتي تُعد من أكبر أسواق السيارات في جنوب شرق آسيا، وسط توقعات بوصول حجم سوق خدمات ما بعد البيع هناك إلى نحو 64 مليار دولار.



دعم الصادرات المصرية



وأكد المشاركون أن معارض «أوتوميكانيكا» تمثل فرصة استراتيجية للشركات المصرية للاطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية وبناء شراكات تجارية فعالة، بما يدعم زيادة صادرات قطاع الصناعات الهندسية خلال الفترة المقبلة.



فعاليات مرتقبة في جنوب أفريقيا



ومن المقرر أن يُعقد معرض «أوتوميكانيكا جنوب أفريقيا» خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 2026، بمشاركة دولية واسعة من الشركات العاملة في قطاع السيارات وخدمات ما بعد البيع.