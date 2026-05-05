قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسالة خاصة.. ماذا قال جوارديولا للاعبي مانشستر سيتي بعد التعادل مع ايفرتون والابتعاد خطوة عن الأرسنال؟
كامل الوزير: مستقبل التنمية يرتكز على بناء منظومة نقل ولوجستيات متكاملة
سنتكوم: حاملة الطائرات جورج بوش تعبر بحر العرب.. وارتفاعات هائلة في البنزين
رئيس الوزراء: تطوير المطارات وتحويلها لمراكز لوجستية عالمية أولوية قصوى
أسامة ربيع: قناة السويس أحد الشرايين الرئيسية النابضة لحركة التجارة العالمية
جوزيف عون: نؤكد تضامن لبنان الكامل مع الإمارات وقيادتها وشعبها
يتحرك دون سائق.. النقل تطلق تشغيل المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل أمام الجمهور غدًا | صور
الاحتلال يشن اقتحامات واسعة في الضفة ويهدم منشآت فلسطينية
توثيق الطلاق في 15 يوما.. والزوجة ترث حال امتناع الزوج قبل الوفاة| تفاصيل مشروع القانون
رغم التعطيل الإسرائيلي.. مصر تواصل دعمها الإنساني لغزة عبر قافلة “زاد العزة” الـ 189
مفوض الطاقة الأوروبي: العالم يواجه أشد أزمة طاقة وسط ارتفاع التكاليف بعد الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أوتوميكانيكا تفتح أبواب العالم أمام الصناعة المصرية.. وفرانكفورت تستعرض فرص التوسع في أسواق السيارات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم

 
نظّمت هيئة معارض فرانكفورت (Messe Frankfurt) ندوة تعريفية وورشة عمل بالقاهرة، استعرضت خلالها فرص مشاركة الشركات المصرية في معرضي «أوتوميكانيكا فرانكفورت» و«أوتوميكانيكا جنوب أفريقيا»، وذلك بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية، في إطار دعم خطط التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة الصادرات.
 

منصة عالمية لصناعة السيارات
 

أكدت الندوة أهمية منصة «أوتوميكانيكا» باعتبارها واحدة من أبرز الفعاليات الدولية في قطاع مكونات السيارات وخدمات ما بعد البيع، لما توفره من فرص للتواصل المباشر مع كبار المصنعين والموزعين عالميًا، بما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية.

تحولات عالمية في قطاع السيارات
 

وتناولت الفعاليات التطورات المتسارعة في صناعة السيارات عالميًا، بما في ذلك التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، والتحول نحو المركبات الكهربائية، وتطور تقنيات السيارات المتصلة والمعتمدة على البرمجيات، إلى جانب تصاعد توجهات الاستدامة، وهو ما يتطلب من الشركات المصرية مواكبة هذه المتغيرات لتعزيز تنافسيتها.
 

محاور جديدة في “أوتوميكانيكا 2026”
 

واستعرضت الندوة أبرز محاور معرض «أوتوميكانيكا فرانكفورت 2026»، من بينها التعاون مع رابطة مصنعي السيارات الدوليين (VDIK) لدعم سوق خدمات ما بعد البيع، إلى جانب إطلاق منتدى HighTech4Mobility الذي يناقش أحدث الاتجاهات في إدارة دورة حياة المركبات، والقيادة الذاتية، والأمن السيبراني.
 

توسع في الأسواق الدولية
 

وسلطت الضوء على خطط التوسع في أسواق جديدة، مع الإعلان عن إطلاق أول نسخة من معرض «أوتوميكانيكا» في إندونيسيا خلال سبتمبر 2026، والتي تُعد من أكبر أسواق السيارات في جنوب شرق آسيا، وسط توقعات بوصول حجم سوق خدمات ما بعد البيع هناك إلى نحو 64 مليار دولار.
 

دعم الصادرات المصرية
 

وأكد المشاركون أن معارض «أوتوميكانيكا» تمثل فرصة استراتيجية للشركات المصرية للاطلاع على أحدث التطورات التكنولوجية وبناء شراكات تجارية فعالة، بما يدعم زيادة صادرات قطاع الصناعات الهندسية خلال الفترة المقبلة.
 

فعاليات مرتقبة في جنوب أفريقيا
 

ومن المقرر أن يُعقد معرض «أوتوميكانيكا جنوب أفريقيا» خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر 2026، بمشاركة دولية واسعة من الشركات العاملة في قطاع السيارات وخدمات ما بعد البيع.

معرض فرنكفورت الصناعات الهندسية الصادرات المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جسم غريب بالبحر!فى برانى

الأمواج تقذف لغزًا إلى الشاطئ.. ظهور جسم حديدي غامض في سيدي براني يثير التساؤلات

إنستاباي

كل فلوسك في إيدك.. إنستاباي يغير طريقة الدفع في مصر

البيض

انهيار جديد في سعر البيض.. الكرتونة تحت الـ100 جنيه رسميًا

خطوط محمول

وداعًا للنصب الإلكتروني| تحرك جديد من الاتصالات.. وعقوبات رادعة للمخالفين وخبير سيبراني يوضح طرق الحماية

امطار

انخفاض الحرارة وفرص أمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الثلاثاء 5 مايو

انبي

75 مليون بداية تفاوض.. إنبي يحدد سعر انتقال نجمه إلى بيراميدز

انقطاع المياه

لمده 6 ساعات.. انقطاع مياه الشرب عن عدد من المناطق بالقاهرة غدا

الزمالك

تعديلات بالهجوم.. الغندور يكشف عن تشكيل الزمالك الأقرب أمام سموحة

ترشيحاتنا

تحويلات مرورية لإصلاح الباكيات

تحويلات مرورية لإصلاح الباكيات المتضررة من كوبري 6 أكتوبر أعلى ميدان رمسيس

هالة صدقي ومحاميها شريف حافظ

19 مايو.. الحكم على شاليمار شربتلي وسماح السعيد في سب هالة صدقي

الفنانة ياسمينا المصري

قرار جديد من النيابة ضد ياسمينا المصري في سب أشرف زكي

بالصور

أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد تؤثر على الكبد

لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد
لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد
لا تتناول أكثر من 3 أكواب.. كارثة فى الشاي قد يؤثر على الكبد

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طفلة مشتول القاضي بالشرقية

هيئة المحكمة
هيئة المحكمة
هيئة المحكمة

في موسمه.. فوائد خارقة عند تناول البطيخ

فوائد خارقة عند تناول البطيخ
فوائد خارقة عند تناول البطيخ
فوائد خارقة عند تناول البطيخ

مواد البلاستيك… خطر صامت يرتبط بسرطان الثدي

مواد البلاستيك… خطر صامت يرتبط بسرطان الثدي
مواد البلاستيك… خطر صامت يرتبط بسرطان الثدي
مواد البلاستيك… خطر صامت يرتبط بسرطان الثدي

فيديو

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

صورة من تفقد وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: إيران الولايات المتحدة .. ومآلات الجمود السياسي

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب : ولا يزال مسلسل التنمر في وطننا مستمرا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

المزيد